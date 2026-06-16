Rimini, debutta per la Notte Rosa la nuova area verde nata al posto dell’ex colonia Enel

Il sindaco: "Uno spazio integrato con il Parco del Mare e un valore aggiunto per tutta l’area di Rimini sud“

"Nel fine settimana in cui la Riviera si tinge di rosa, Rimini si riappropria di uno spazio che per anni ha rappresentato un buco nero della marina riminese". Così l'amministrazione comunale annuncia la conclusione, prevista per dopodomani (giovedì 18 giugno), dei primi lavori nell'area dell'ex colonia Enel, immobile demolito in viale Regina Margherita ad aprile e maggio, per anni in disuso. In queste ore, riferiscono da palazzo Garampi, sono in corso gli ultimi interventi "per mettere a disposizione, dei cittadini e dei turisti che arriveranno a Rimini per il lungo fine settimana della Notte Rosa, una parte consistente di quest’area liberata dall’edificio, che oggi si presenta come un grande piazzale che si affaccia sul Parco del Mare". La sistemazione interessa il lato mare dell’area, dove è già stato posato il tappeto di erba naturale e dove è in corso l’installazione delle pedane amovibili che serviranno come piattaforma per ospitare iniziative ed eventi, già in programma per il fine settimana e che proseguiranno per tutta l’estate grazie all’impegno dei comitati turistici dell’area. Oltre alle varie proposte musicali ed intrattenimento per la Notte Rosa, il nuovo spazio accoglierà ad esempio due volte alla settimana mercatini di artigianato, hobbistica e collezionismo. La porzione più a monte resterà non accessibile, per consentire il completamento di alcuni lavori che comunque non interferiranno con la fruibilità dell’area riaperta al pubblico.

"Da questo fine settimana l’area dell’ex Colonia Enel torna finalmente alla comunità - commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - Un primo risultato possibile grazie ad un percorso partito da lontano e che ha portato l’Amministrazione Comunale ad acquisire dalla curatela fallimentare l'area su cui sorgeva l'immobile costruito negli anni Cinquanta, ma in stato di abbandono già dagli anni Ottanta. Questa prima immediata riqualificazione consentirà di vivere da subito il nuovo spazio, ma rappresenta solo uno step della trasformazione che verrà. Dopo aver 'liberato' l'area e ritrovato un'apertura anche visuale verso il mare, andremo a creare una vera e propria piazza di collegamento tra la spiaggia e la zona a monte, con verde attrezzato, servizi, funzioni ad uso pubblico per famiglie, giovani, cittadini e ospiti. Uno spazio integrato con il Parco del Mare e un valore aggiunto per tutta l’area di Rimini sud“.

La seconda fase di interventi, che trasformerà l'area in una nuova arena sul mare, sarà finanziata al 50% della Regione Emilia Romagna. L'investimento totale previsto è di 2,5 milioni di euro.