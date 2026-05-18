Rimini, Domus del chirurgo: la presentazione del volume dedicato all'eccezionale scoperta archeologica

Al Teatro Galli studiosi e autori raccontano uno dei più importanti siti archeologici italiani

Mercoledì 20 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Ressi del Teatro Galli di Rimini sarà presentato il volume “La domus del Chirurgo di Rimini. Un eccezionale contesto archeologico” a cura di Jacopo Ortalli, per i Quaderni di archeologia dell’Emilia Romagna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini.

La pubblicazione, scientifica ma al tempo stesso divulgativa, accoglie gli scritti di Elena Cristoferi, Renata Curina, Stefano De Carolis, Emanuela Ercolani Cocchi, Cristina Giovagnetti, Ralph Jackson, Stefano Medas, Claudio Negrelli, Jacopo Ortalli, Annalisa Pozzi, Mauro Ricci, Maria Luisa Stoppioni, Cristian Tassinari e Monica Zanardi, studiosi di varie discipline in quella che rappresenta la sintesi finale dei principali aspetti documentari emersi a Rimini nell’indagine della domus del Chirurgo, così denominata per la professione di colui che per ultimo l’abitò.



La domus si situa all’interno di un più vasto complesso archeologico, di oltre 750 m², scoperto nel centro della città, in piazza Ferrari, scavato a partire dal 1989, musealizzato e aperto al pubblico nel 2007. Per le sue caratteristiche particolari e talora uniche, dovute all’incendio che distrusse l’abitazione medioimperiale cristallizzandone le strutture e il contenuto, il contesto si è rivelato ideale per un approccio di studio pluridisciplinare consentendo che i contributi di diverse competenze riuscissero a fondersi in un organico quadro unitario.

Dopo i saluti istituzionali della Soprintendenza di Ravenna, che ha finanziato la pubblicazione, e dell’Assessore alla cultura di Rimini, interverranno il curatore del volume, Jacopo Ortalli, e alcuni degli autori: Renata Curina, Annalisa Pozzi e Maria Luisa Stoppion.