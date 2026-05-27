Rimini, donna li sorprende mentre rubano su un'auto in sosta: arrestati

Pronto l'intervento della Polizia. L'auto presentava il finestrino rotto e danni a uno sportello

Ieri (martedì 26 maggio) due uomini, le cui generalità non sono note, sono stati arrestati a Rimini per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Alle 10.45 è scattato l'intervento della Polizia, quando una donna ha segnalato la presenza dei due, in piazzale Benedetto Croce, intenti a compiere un furto in un'automobile in sosta. Gli agenti li hanno fermati e identificati, notando che l'auto presentava il finestrino posteriore in pezzi e anche danni allo sportello anteriore. Dopo l'intervento del proprietario della vettura, che ha presentato denuncia, e dopo gli accertamenti conclusivi della squadra mobile, i due uomini sono stati arrestati.