Rimini, dopo dieci anni tornano le prime visioni alla cineteca

Dal 25 settembre nuovi titoli ogni settimana a Palazzo Gambalunga. Biglietto a 5 euro per gli under 30

Le prime visioni tornano in Cineteca a Rimini. Mancavano da oltre dieci anni e da venerdì 25 settembre rientrano nel programma della sala comunale al piano terra di Palazzo Gambalunga: 92 posti, in pieno centro, per una stagione che mette insieme nuove uscite, rassegne, festival e incontri.

Si comincia venerdì 25 settembre con Palestina 36 della regista palestinese Annemarie Jacir: un racconto corale ambientato nella Palestina del 1936, alla vigilia della grande rivolta araba. Si proseguirà con un nuovo titolo ogni settimana, per un calendario che sarà progressivamente svelato. Cinque le proiezioni settimanali: venerdì e sabato alle 21, domenica (e festivi) alle 16.30 e alle 21, mercoledì alle 21. Il venerdì i film saranno proiettati nella versione originale con sottotitoli. Un’attenzione particolare va ai più giovani: per tutti gli spettatori fino a 30 anni di età il biglietto costerà sempre 5 euro, in ogni giornata di programmazione, sabato e domenica compresi. Una tariffa che resterà anche dopo le prime settimane della ripartenza. Il mercoledì e venerdì ingresso con tariffa ridotta per tutti.

E sempre in tema giovani, una parte della programmazione della cineteca di Rimini sarà affidata ai giovani spettatori. Fino a domenica 20 settembre resta aperta la call della seconda edizione di “Curatori per un giorno”, rivolta a chi ha tra i 18 e i 30 anni. I ragazzi e le ragazze sono invitati a proporre un film, spiegando le ragioni per cui merita di essere visto e, se selezionati, saranno chiamati a presentarlo al pubblico della Cineteca. Quel titolo che si consiglia sempre agli amici potrebbe così finire sullo schermo.