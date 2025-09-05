Rimini: droga nei marsupi nascosti e dichiarazioni false. Arrestato un 24enne

L’uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi dell’hotel dove alloggiava

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 24enne cittadino albanese, disoccupato e senza fissa dimora, temporaneamente alloggiato presso una struttura ricettiva di Miramare.

Fermato per un controllo, ha manifestato subito agitazione, inducendo gli agenti ad approfondire la verifica. Infatti, nei marsupi nascosti, i Carabinieri hanno rinvenuto dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi.

Il 24enne ha in seguito fornito informazioni false sulla sua identità, accertata successivamente. I Carabinieri hanno perquisito in seguito anche l'alloggio, dove sono state trovate dosi di marijuana e la somma di 210 euro in contanti, rinvenuta insieme allo stupefacente e ritenuta provento dell’attività illecita.

Dichiarato in arresto, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per la mattinata odierna dall’Autorità Giudiziaria.