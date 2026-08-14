Rimini, due donne tentano il colpo in gioielleria: scoperte, aggrediscono i titolari

Le due donne sono state poi arrestate: si erano impossessate di un rotolo di preziosi del valore di 15.000 euro

Due donne di 24 e 44 anni sono stati arrestate ieri (13 agosto), dai Carabinieri, per l'ipotesi di rapina impropria. I fatti sono avvenuti in una gioielleria di Rimini. Le due donne sono entrate nell'attività poco prima dell'orario di chiusura, secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma, chiedendo di visionare alcuni preziosi. Era il classico espediente per distrarre i titolari, costringendoli a esporre un numero sempre maggiore di gioielli, fino a quando, approfittando della confusione, la 44enne si è impossessata di un rotolo di preziosi del valore di 15.000 euro. I titolari, marito e moglie, si sono però accorti del movimento sospetto e hanno bloccato le due donne. Quest'ultime hanno reagito a spintoni e per bloccare le telefonate verso le forze dell'ordine, hanno gettato a terra il modem telefonico, ma dai coniugi era già partita la chiamata ai Carabinieri, intervenuti prontamente a bloccare la 44enne e la 24enne. Entrambe con precedenti, sono state arrestate e trasferite al carcere di Forlì, in attesa del processo per direttissima.