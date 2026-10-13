Rimini, dune invernali sulla spiaggia: lavori entro fine ottobre

Interventi dal porto canale fino a piazzale Benedetto Croce per proteggere il litorale dalle mareggiate e contrastare l'erosione costiera.

La spiaggia si prepara ad affrontare l'inverno con le dune di sabbia, una barriera naturale contro le mareggiate e una riserva da utilizzare in primavera per gli interventi di ripascimento. A Rimini i lavori sono iniziati il 6 ottobre e saranno completati entro la fine del mese, nel tratto che va dalla spiaggia libera del porto canale fino ai bagni all'altezza di piazzale Benedetto Croce. L'intervento è coordinato dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, attraverso l'Ufficio territoriale di Rimini. L'obiettivo è proteggere la costa durante la stagione invernale e, allo stesso tempo, conservare una disponibilità di sabbia da impiegare quando sarà necessario intervenire sulle porzioni di litorale soggette a erosione.

Le dune svolgono infatti una duplice funzione. Da una parte rappresentano una protezione contro gli effetti del maltempo e delle mareggiate, dall'altra costituiscono una riserva temporanea di materiale utile per mantenere e recuperare le spiagge. La sabbia viene accumulata durante l'autunno attraverso l'impiego di mezzi meccanici. Il materiale raccolto potrà poi essere prelevato nel periodo primaverile e riutilizzato per il ripascimento dei tratti costieri in erosione nella provincia di Rimini.

Le operazioni rientrano in una strategia di gestione del litorale che punta a coniugare prevenzione del rischio idrogeologico, tutela ambientale e sicurezza del territorio. L'Agenzia regionale coordina le attività di accumulo autunnale e il successivo prelievo della sabbia nel tardo inverno. Una volta conclusi questi interventi, saranno i concessionari balneari a occuparsi del livellamento della spiaggia in primavera, prima di avviare la preparazione degli stabilimenti in vista della prossima stagione estiva.