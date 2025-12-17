Rimini e Riccione, è allerta smog: scattano le misure emergenziali

In vigore il 18 e il 19 dicembre, il 20 dicembre nuove rilevazioni di Arpae

Entrano in vigore a Rimini e a Riccione, da giovedì 18 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 19 dicembre), le misure emergenziali anti smog. Il bollettino Arpae di oggi (mercoledì 17 dicembre) ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10, nel territorio provinciale.

Cosa prevedono le misure emergenziali

Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;

in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;

divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio).

Con il prossimo bollettino, venerdì 19 dicembre, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.