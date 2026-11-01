Era originario del Frusinate Rimini e Riccione piangono Carlo Coletti, chef per oltre vent'anni in hotel e ristoranti della Riviera

Aveva 57 anni. Fatale un malore

È scomparso all'età di 57 anni Carlo Coletti, originario della Provincia di Frosinone, chef con oltre vent'anni di esperienza nei ristoranti e negli hotel di Rimini e Riccione. Era anche un grande appassionato di freccette, faceva parte di una squadra di Rivazzurra (Bar Shooters) e aveva preso parte a campionati regionali. Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, come riferisce Il Resto del Carlino. L'uomo soggiornava in un albergo di Miramare e nella notte, tra le 3 e le 4, ha accusato un malore. Ha chiesto aiuto al titolare della struttura, che ha prontamente chiamato il 118, ma per Coletti non c'è stato nulla da fare. Il funerale sarà celebrato martedì 3 novembre nella sua Aquino, il Comune della Provincia di Frosinone in cui era nato. La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Carlo, che lascia la madre e una sorella.