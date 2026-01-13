Rimini e Savignano sul Rubicone unite dalla fotografia: "Rimini Proibita" supera i 15mila visitatori

Che successo per la mostra di Marco Pesaresi

Oltre 15 mila visitatori, 117 giorni di apertura al pubblico, sei visite guidate per più di 100 fotografie a colori, molte delle quali inedite e portate alla luce. Va oltre ogni aspettativa il bilancio del progetto nato da una collaborazione tra Comune di Rimini e Comune di Savignano sul Rubicone, tramite la fototeca comunale “Marco Pesaresi” e l’Associazione “Savignano Immagini” che ha visto al centro la mostra “Rimini Proibita – Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi”.

L’esposizione, con la curatela di Jana Liskova e Mario Beltrambini, ha inaugurato la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte di Rimini lo scorso 14 settembre. Un appuntamento rientrato a pieno titolo nel programma del 34esimo SI FEST, storico festival di fotografia savignanese. La mostra ha chiuso i battenti domenica 11 gennaio, dopo una proroga dell’apertura di oltre un mese dovuta all’importante e continuo afflusso di pubblico.

“La straordinaria partecipazione del pubblico alla mostra Rimini Proibita ci conferma quanto il lavoro di Marco Pesaresi sia ancora oggi capace di parlare con forza, profondità e autenticità – commentano i curatori Mario Beltrambini e Jana Liskova -. Questo allestimento è stato possibile grazie alla fondamentale disponibilità dell’Archivio Marco Pesaresi custodito presso la Fototeca di Savignano sul Rubicone a lui dedicata, che continua a preservare e a rendere vivo uno dei patrimoni fotografici più intensi della nostra contemporaneità”.

“Ringraziamo il Comune di Rimini – concludono Beltrambini e Liskova - per aver creduto in questo progetto, inserendolo nel ricordo dei quarant’anni dall’uscita del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli, restituendo alla città un dialogo necessario tra letteratura, fotografia e memoria.

Il riscontro del pubblico dimostra che esiste un desiderio reale di immagini che non semplificano, di racconti che attraversano il tempo e di visioni capaci di generare ancora emozione e riflessione. Quella realizzata con Rimini Proibita. Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi è stata per noi un’esperienza curatoriale e umana, prima ancora che espositiva: un incontro tra parole e fotografie che continua oltre le sale della mostra.”

“Rimini Proibita è stato uno tra gli appuntamenti più importanti del calendario dello scorso anno, cuore di un cartellone di iniziative tese a dare risalto ad una stagione intensa e a chi, come Pier Vittorio Tondelli e Marco Pesaresi, hanno saputo raccontarne con parole e immagini alcuni aspetti, senza filtri e con le loro diverse sensibilità – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari -. Rinnoviamo il grazie al Comune di Savignano sul Rubicone, a Savignano Immagini e alla famiglia di Marco per averci dato l’opportunità di alimentare questo racconto e di aver aperto al meglio la nuova stagione espositiva dei Palazzi dell’Arte”.

“I tempi sono maturi perché la competenza acquisita dopo tanti anni di investimenti, impegno, relazioni, cura, progetti intorno alla fotografia, sia messa a disposizione di un pubblico sempre più ampio e capace di comprendere il linguaggio fotografico e il valore del lavoro svolto fino ad oggi – affermano il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e l’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi -. Il successo della mostra Rimini Proibita lo ha confermato e ci mostra chiaramente la strada da prendere. La fotografia ha portato il mondo a Savignano, ora la fotografia porterà Savignano nel mondo”.