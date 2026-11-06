Calcio Eccellenza Rimini, ecco il Medicina: è il primo di due round in casa

La squadra di Gadda cerca la quarta vittoria di fila. Rientra De Angelis a centrocampo, turno di riposo per Bertani. In campo con una nuova maglia

Rimini sabato in casa (ore 15) nel primo di due impegni casalinghi contro il Medicina Fossatone, che in classifica ha 12 punti (contro i 30 dei biancorossi); il secodno sarà avversario sarà il Castenasro che insegue a -6.

"Sono due appuntamenti che possono dare un ulteriore segnale su dove può arrivare il Rimini. Ci sono sei partite prima della sosta per le feste di Natale, dobbiamo spingere forte e alla fine del girone d'andata faremo i conti" spiega Gadda

La squadra di Gadda arriva all'appuntamento forte di tre vittorie di fila con Imolese, Pietracuta e Fratta Terme (nove gol fatti e zero subiti).

A parte Carmona sono tutti disponibili. Rientra De Angelis in mezzo al campo con Bertani a riposo, in attacco possibile che parta Carliniu da subito, per il resto il tecnico deciderà sabato mattina.

Il tecnico Gadda ammonisce: "Sarà una giornata importante. Siamo riusciti nelle tre partite a rimediare alla sconfitta con il Sanpaimola, lo abbiamo fatto bene, adesso abbiamo l'occasione per continuare. Sarà una partita durissima, tra l'altro pioverà tutto il giorno, e quindi questo è un fattore che può incidere per entrame le squadre. Dobbiamo stare attenti perchè le sorprese sono dietro l'angolo e la partita con il Sanpaimola lo ha dimostrato".

Il Rimini indosserà una maglia disegnata dallo stilita Massimo Giorgetti, direttore creativo e fondatore di MSGM.