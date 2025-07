Rimini, ecco il servizio digitale per segnalare "degrado, buche stradali e problemi con i rifiuti"

Il servizio per le segnalazioni, attivo nel Comune di Rimini dal 2015, ha nuove funzionalità

Il Comune di Rimini ha messo a disposizione dei cittadini il servizio Ril.fe.de.ur (Rilevazioni di fenomeni di degrado urbano), uno strumento digitale innovativo, in funzione dal 2015 che da qualche settimana è stato implementato con nuove funzionalità, secondo le direttive AGID. Un servizio che valorizza il ruolo dei cittadini come sentinelle del territorio e collaboratori attivi nella gestione della cosa pubblica.

Si tratta di un sistema integrato, utilizzato da oltre 100 comuni della Regione Emilia-Romagna, per la rilevazione, raccolta, classificazione e gestione delle segnalazioni di degrado urbano effettuate dai cittadini. Nato da un progetto della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con diversi Enti Locali e con il contributo del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, il servizio si configura come un canale dinamico di dialogo tra amministrazione e cittadinanza.

Il sistema consente così di segnalare diverse tipologie di problematiche: degrado urbano, questioni di sicurezza, problemi di viabilità, manutenzione stradale, illuminazione pubblica, gestione rifiuti e tematiche ambientali. Ogni segnalazione viene georeferenziata con precisione, permettendo una localizzazione accurata sul territorio comunale. Ogni segnalazione segue un iter completo di gestione: dall'apertura della pratica alla comunicazione di ricezione al cittadino, dalla verifica da parte degli operatori comunali all'eventuale inoltro al settore competente, fino alla risoluzione del problema.

"Il servizio Ril.fe.de.ur persegue molteplici finalità strategiche. Primariamente, mira a creare un canale di comunicazione diretto e efficace tra cittadini e amministrazione, valorizzando il contributo della comunità nella segnalazione di disagi e problematiche territoriali", spiega l'amministrazione comunale.

La guida: come usare il servizio

Il servizio Ril.fe.de.ur è accessibile gratuitamente attraverso l'applicazione mobile e il portale web.

Applicazione mobile: Disponibile per sistemi Android e iOS, l'app permette di effettuare segnalazioni direttamente dal luogo del disservizio, utilizzando il GPS del proprio dispositivo mobile. L'applicazione consente di allegare fotografie, visualizzare l'elenco delle proprie segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e condividere le segnalazioni sui social media. L'autenticazione può avvenire anche attraverso vari provider, semplificando l'accesso per gli utenti registrati.

Portale web: L'interfaccia web realizzata, seguendo modelli per i siti web dei comuni italiani forniti da AGID, garantisce il rispetto delle linee guida di accessibilità e design dei servizi pubblici. L'accesso è libero e senza necessità di autenticazione. La pagina delle segnalazioni è raggiungibile al seguente link: http://bit.ly/4lH174K e permette di caricare segnalazioni utilizzando una mappa interattiva per indicare la posizione o la funzione di ricerca indirizzo. La segnalazione si completa compilando i campi richiesti. È possibile allegare file o foto.

Altre forme di comunicazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sono elencate alla seguente pagina del portale comunale: http://bit.ly/4lDieEI .