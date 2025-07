Rimini ed entroterra si accendono a luglio: tantissimi eventi per tutti i gusti

Tra gli eventi più attesi del mese a Rimini c’è sicuramente il ritorno di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games

Tra gli eventi più attesi del mese a Riminic’è sicuramente il ritorno di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games, che dal 13 al 20 luglio invade il centro storico e il Piazzale Fellini con una settimana densa di proiezioni, mostre, incontri, spettacoli e laboratori. L’edizione 2025 celebra il legame tra sport e narrazione visiva, tra supereroi e campioni, con un omaggio speciale a Superman e la presenza straordinaria di Milo Manara, che ha firmato il manifesto di quest'anno.

La danza conquista il palcoscenico della Fiera di Rimini dal 5 al 13 luglio con SportDance e gli spettacolari Campionati Italiani di Danza Sportiva. Centinaia di atleti si sfidano sulle note delle diverse discipline, regalando momenti di pura bellezza e adrenalina al pubblico che affolla le tribune.

Il cuore della musica elettronica batterà forte il 26 luglio sulla spiaggia di Rimini Miramare, dove arriva Peggy Gou, superstar internazionale della consolle. L’appuntamento è con la Rimini Beach Arena per una notte di vibrazioni e suoni che promette di diventare memorabile.

Prosegue nel frattempo, fino a settembre, “Rimini ’80”, un grande progetto culturale che rende omaggio allo scrittore Pier Vittorio Tondelli a quarant’anni dalla pubblicazione del romanzo “Rimini”. Mostre, concerti, serate clubbing, proiezioni e incontri ridisegnano l’immaginario di un’epoca ancora viva, che ha proiettato la Riviera nell’immaginario collettivo di un’intera generazione. Tra gli eventi principali, il ritorno live dei CCCP – Fedeli alla linea il 24 luglio, e il concerto-reading di Vasco Brondiil 29 luglio alla Corte degli Agostiniani, intitolato “Rimini come Hollywood”, che intreccia letture da Tondelli con musica e riflessioni personali.



Sempre nel segno di Tondelli,La Milanesiana torna a Rimini il 9 luglio al Teatro Galli con lo spettacolo “40 vite (senza fermarmi mai)” di Enrico Ruggeri, affiancato da Alessandro Gnocchi e preceduto da un intervento letterario di Enrico Palandri. L’evento, a ingresso libero, rappresenta uno dei momenti più intensi della rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi.



Sul versante storico, il 25 e 26 luglio a Bellaria Igea Marina va in scena la suggestiva rievocazione “Lo Sbarco dei Saraceni”.Il porto canale si trasforma in un teatro all’aperto dove centinaia di figuranti in costume raggiungono la riva a bordo di velieri storici, dando vita a uno spettacolo coinvolgente tra parate, musiche e battaglie simulate.



A Riccione si accendono i riflettori su una straordinaria rassegna musicale: dal 26 luglio al 3 agosto, piazzale Ceccarini ospita una serie di concerti gratuiti dedicati al jazz e alla musica d’autore. Si comincia con Billy Cobham e si prosegue con i Patagarri, Francesca Tandoi, la Mondaino Youth Orchestra e l’attesissimo duo Paolo Fresu & Omar Sosa. Emozioni anche all’alba del 27 luglio con il concerto sulla spiaggia della cantautrice La Niña, mentre dal 14 al 18 luglio torna Riccione Estate Danza con stage, workshop e spettacoli.



E per gli amanti della fotografia, da non perdere la mostra “Mare Magnum”a Villa Mussolini, aperta fino al 5 ottobre, con le immagini di grandi autori dell’agenzia Magnum Photos che raccontano il rapporto universale tra uomo e mare.



Il mese di luglio continua a sorprendere anche a Cattolica: giovedì 10 luglio, alle ore 21, prenderà il via in Piazza Roosevelt la quarta edizione del Cattolica JaZzFeeling Festival, un evento ormai atteso e consolidato che ha saputo conquistare turisti, residenti e appassionati grazie alla sua formula coinvolgente e alla qualità degli artisti ospitati. Quattro gli appuntamenti in programma: 10, 17, 24 luglio e 7 agosto, sempre in orario serale.



Ci sono poi le esperienze uniche in collina. Spostandosi di pochi chilometri dal mare verso l’interno si scopre un territorio unico e incontaminato, ricco di itinerari da percorrere a piedi e con la bici, nelle terre dei Malatesta e Montefeltro. Itinerari tra castelli e rocche con eventi per riscoprire le tradizioni di un antico passato, esperienze da vivere tutte d'un fiato, scrigni di arte, storia, culturaedenogastronomia. In luglio tante le iniziative in programma con visite guidate alleGrotte di Onferno (patrimonio Unesco) o ai suggestivi borghi di Mondaino e Verucchiowww.riviera.rimini.it

Non manca l’eleganza, che a Verucchio accoglie dal 18 al 26 luglio il Verucchio Festival, con un programma musicale che spazia dal jazz alla canzone d’autore. Tra i protagonisti, i Quintorigo con John De Leo, Elio, The Original Blues Brothers Band ed Eugenio in Via di Gioia.



Anche l’Alta Valmarecchia rende omaggio alla musica con il ritorno del “Maledette Malelingue Festival”a Novafeltria, l’evento dedicato a Ivan Graziani. Il 12 luglio è la volta di Ron con il suo tour “Al centro esatto della musica”, mentre il 13 luglio saliranno sul palco Filippo e Tommy Graziani insieme ad altri artisti per la grande festa “Ottanta – Buon compleanno Ivan”.



Dal 4 al 13 luglio, Santarcangelo di Romagna ospita uno dei festival di teatro e arti performative più importanti d’Europa: il Santarcangelo Festival.Dieci giorni di spettacoli, incontri, installazioni e laboratori trasformeranno il borgo in un luogo di sperimentazione, partecipazione e meraviglia. Un evento che continua a valorizzare il legame profondo tra arte e territorio.



Sulla Rocca di Montefiore Conca, dal 12 al 13 luglio, va in scena “Rocca di Luna”, un evento che accoglie concerti, installazioni, mostre e spettacoli teatrali sotto il cielo stellato. Il tema di quest’anno – “Là dove nasce la magia... potrebbe nascere un drago” – guida il pubblico tra atmosfere fiabesche e panorami mozzafiato.



Torna dal 23 al 25 luglio, per la 25ª edizione, uno degli appuntamenti più amati dell’estate romagnola: Scorticata – La Collina dei Piaceri a Torriana tra le verdi colline della Valmarecchia. Quattro serate nella splendida cornice del borgo per celebrare il buon cibo, la musica e l’accoglienza tipica della Romagna in una danza di piaceri, sapori, odori, storie, contaminazioni grazie alla presenza di chef del territorio come Massimiliano Mussoni, Mariano Guardianelli, Gianluca Gorini, Silver Succi e chef provenienti da tutta Italia, Corrado Assenza del “Caffè Sicilia” di Noto, celebre per i suoi cannoli e cassate che hanno conquistato il mondo, Gianluca Durillo, Andrea Serafini, Luca Ronzoni e Francesco Forlini, giovani chef sperimentatori di grande talento. Diverse saranno le cantine del riminese che accompagneranno il viaggio tra sapori e profumi ogni sera.