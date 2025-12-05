Rimini: Ensemble Vocale Canòpea in concerto, tra Medioevo e contemporaneità

Appuntamento domenica 7 dicembre alle 21 al Santuario della Madonna della Misericordia

Domenica 7 Dicembre, a partire dalle ore 21, il Santuario della Madonna della Misericordia, in Via Santa Chiara 28, a Rimini, risuonerà delle voci dell’Ensemble Vocale Canòpea, accompagnate da Emanuela Di Cretico ai flauti dolci, Elisabetta Del Ferro alla viola da gamba e Marco Muzzati al salterio e percussioni.

All’organo Annalisa Lotti, alla voce solista, clavisimbalum e direzione Arianna Lanci: un concerto che vuole essere un sentiero di riflessione e di ascolto, nel farsi suono- e vita- della parola cantata.

Il viaggio nella profonda devozione mariana espressa dai principali codici medievali (Laudario di Cortona, Llibre Vermell de Montserrat, Cantigas de Santa Maria) sarà impreziosito da brani polifonici di Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel Cinquecentenario della nascita, e da musiche strumentali di compositori contemporanei.