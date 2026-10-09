Rimini, entra in un albergo chiuso. Si finge gestore e ospita altre persone: denunciato

Nei guai un 26enne, denunciato. All'interno, tra gli "ospiti", anche un 38enne sul cui capo pendeva un'ordine di carcerazione. È stato arrestato

Un 26enne italiano entra in un albergo chiuso, dopo la stagione estiva, forzando l'ingresso e danneggiando alcuni arredi, poi, spacciandosi per il titolare, fa entrare persone al suo interno, tra cui un 38enne straniero, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione. È quanto scoperto ieri sera (8 ottobre) dai Carabinieri in una struttura ricettiva di Rimini, dopo l'allarme dato da un residente, che aveva notato movimenti sospetti e soprattutto il bagliore di torce all'interno dell'albergo. A finire nei guai è stato il 26enne, denunciato, ma anche il 38enne, che deve scontare pena definitiva di 3 anni, 8 mesi e 20 giorni, oltre a 800 euro di multa, per reati risalenti al giugno 2023: rapina pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il 38enne si trova ora nel carcere dei Casetti di Rimini.