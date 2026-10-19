Rimini, estate 2026 da record: solo 13 divieti di balneazione, il minimo dal 2011

In quattro casi su cinque l’apertura degli sfioratori non ha comportato divieti. Il Comune: «Risultati concreti grazie al Piano di Salvaguardia della Balneazione»

Quella del 2026 è stata l’estate con il numero assoluto più basso di divieti di balneazione dal 2011 e con il rapporto percentuale più basso di divieti rispetto al totale di aperture degli sfioratori. Dal primo maggio al 30 settembre scorso sono stati solo 13 i divieti di balneazione sulla costa riminese, il record minimo negli ultimi sedici anni.

Un numero che assume maggior valore se messo in relazione alle 51 aperture degli sfioratori a mare (molti dei quali negli anni sono diventati di sole acque meteoriche) effettuate in occasione di precipitazioni intense durante i cinque mesi estivo: solo una volta su 4 (25,5%) l’apertura delle paratie ha dato luogo a divieto di balneazione, dando continuità ad un trend che negli ultimi anni ha visto ridursi tale incidenza.

Per ritrovare un dato simile bisogna guardare al 2021: anche quell’anno furono 13 i divieti di balneazione, a fronte però di una stagione ancora meno piovosa di quella da poco conclusa - 87,2 millilitri di pioggia caduta nel 2021, contro i 157,7 del 2026 – e su un totale di 30 aperture degli sfioratori, con un rapporto percentuale tra divieti e aperture del 43,3%. Ancora: nel 2022, con un numero simile di eventi piovosi oltre i 5 mm (9 nel 2022, 8 nel 2021) e oltre i 10 mm (7 nel 2022, 5 nel 2021) i divieti di balneazione furono 37 su 69 aperture degli scarichi, pari al 53,6%.

Si prendano altri due dati, mettendo a confronto le stagioni 2014 e 2025: a fronte degli stessi eventi piovosi oltre i 5 mm (23) si è passati da 183 a 39 divieti di balneazione.

Riavvolgendo il filo sino all’inizio del periodo monitorato, nell’anno 2011 - quando nessun intervento del Psbo era ancora stato realizzato - vi furono dieci eventi piovosi oltre i 5 mm e otto oltre i 10 mm, le aperture degli sfioratori furono 86 per 85 divieti di balneazione, pari al 98,8%.

Numeri che danno conto dei risultati dell’avanzamento del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, l’opera strategica realizzata con il Gruppo Hera e che oggi è entrata nella sua fase conclusiva. Un percorso complesso e impegnativo e che ha permesso di agire in maniera radicale sul risanamento idraulico e ambientale della città, attraverso interventi quali separazione delle reti, ampliamento del depuratore, costruzione di vasche di accumulo di prima pioggia e laminazione, nuovi impianti di sollevamento e sistemi di trattamento avanzati. Avviato nel 2013 il PSBO ha già portato al raddoppio del Depuratore di Santa Giustina, alla realizzazione delle vasche Ospedale e Kennedy e alla separazione delle reti in varie zone della città, con la riqualificazione di otto scarichi a mare, trasformando radicalmente la gestione ambientale della costa riminese. Una qualità delle acque confermata anche dai riscontri positivi emersi dai controlli che periodicamente Arpae effettua sulle coste dell’Emilia Romagna, con tutti i punti monitorati risultati pienamente conformi ai parametri di legge.

“Dietro questi numeri c’è l’evoluzione di una città che ha messo il mare, l’ambiente, il risanamento idraulico al centro del suo progetto di sviluppo – sottolineano il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessora all’Ambiente Anna Montini – Oggi, a dodici anni dall’avvio degli interventi del piano di salvaguardia della balneazione e nell’anno in cui Rimini ha accolto il ritorno della bandiera blu sulle nostre spiagge, raccogliamo i frutti concreti e tangibili di un investimento lungimirante e pensato sul lungo periodo, impegnativo per l’impatto dei cantieri, per i sacrifici richiesti ai cittadini, ma al tempo stesso all’avanguardia e ambizioso, tanto da essere riconosciuto tra le opere più rilevanti a livello internazionale per la salvaguardia degli ambienti marini. Questi dati raccontano un lavoro e puntellano la traiettoria che continueremo a seguire”.

Il PSBO prosegue con la realizzazione dei due nuovi presidi idraulici a Bellariva e a Rivazzurra, della dorsale Ausa, così come con gli interventi di separazione delle reti fognarie nella zona nord, insieme alla regolarizzazione degli allacci privati nel bacino del Brancona, con il completamento degli ultimi lotti.