Rimini, Europa Verde si prepara alle amministrative: al via il percorso per il programma elettorale

Europa Verde riparte dopo le dimissioni di Cerquetti: il 26 agosto la prima riunione

È fissata per il 26 agosto la prima riunione di Europa Verde Rimini, che darà avvio al percorso verso le prossime elezioni amministrative della città. Il gruppo riminese, che ha recentemente registrato le dimissioni del co-portavoce comunale e provinciale Claudio Cerquetti, riparte da qui: a fine agosto prenderà il via il lavoro per la definizione del programma elettorale, attraverso un percorso di ascolto e confronto che coinvolgerà le forze politiche dell’area progressista, le associazioni ambientaliste del territorio e i cittadini interessati a partecipare. Al centro dell’agenda, spiega una nota, i grandi temi dell’adattamento climatico: come ripensare la città di fronte al caldo estremo, la revisione del piano spiaggia in chiave sostenibile, la mobilità e la qualità dell’aria. Prosegue inoltre il dialogo con Sinistra Italiana per costruire un’alleanza solida in vista delle amministrative.