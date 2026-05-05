Rimini, ex mercato ortofrutticolo trasformato in area residenziale: in arrivo 130 appartamenti

Il Comune: "Strategie per l'abitare, nuovi alloggi a prezzi calmierati"

L'amministrazione comunale di Rimini pianifica di trasformare l'ex mercato ortofrutticolo italiano in un'area residenziale, con 130 alloggi da mettere sul mercato, destinati a lavoratori della sanità e dell’educazione, forze dell’ordine, studenti universitari, stagionali. L'annuncio arriva da palazzo Garampi. L'area era stata inserita nell'ambito del programma Pinqua per il quale era stato richiesto finanziamento statale da 15,2 milioni. L'idea ora è di realizzare un "complesso abitativo innovativo dal punto di vista architettonico, del verde e dei servizi", spiegano gli assessori Gianfreda e Ridolfi, che assicurano il pieno impegno dell'amministrazione comunale nello sviluppare strategie per l'abitare accessibile, mettendo a disposizione alloggi per le persone che non hanno i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia popolare, ma faticano ad accedere alle abitazioni poste sul libero mercato degli affitti. L'idea di palazzo Garampi è anche quello di incentivare la formula del "Rent to buy", cioè la possibilità, per gli inquilini di lunga data, di riscattare l'immobile e diventarne proprietari."Valuteremo poi la realizzazione di nuove residenze, anche attraverso la variante usi al Rue di prossima approvazione, sempre con l’obiettivo di intercettare le nuove e sempre più pressanti esigenze che emergono dalla società, come dalle giovani coppie o dagli anziani soli, anche attraverso soluzioni come co-living, co-housing, residenze collettive", evidenziano gli assessori. Altro tema riguarda gli interventi di ristrutturazione dell’esistente, che interessano nello specifico gli alloggi di edilizia residenziale e popolare.