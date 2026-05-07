Rimini, fa suonare due volte il braccialetto elettronico in 24 ore: arrestato

Duplice violazione del divieto di avvicinamento alla madre

Un 40enne riminese è stato arrestato dai Carabinieri per avere violato due volte, nell’arco di appena 24 ore, il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti. Il primo intervento dei militari dell’Arma è scattato martedì 5 maggio, quando si è attivato l’allarme collegato al braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è avvicinato all’abitazione della madre, persona offesa nel procedimento penale che lo vede indagato, contravvenendo così alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto e la nuova applicazione del dispositivo elettronico di controllo, il 40enne ha fatto nuovamente scattare l’allarme per essersi recato nei pressi della casa della donna. Per lui è così scattato un secondo arresto, seguito dal processo per direttissima celebrato nella giornata di oggi (mercoledì 7 maggio).