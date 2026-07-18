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Rimini: falso allarme al nuovo parcheggio Marvelli

Auto bloccate e gente perplessa dopo lo scatto dell'allarme gas

A cura di Michela Alessi Redazione
18 luglio 2026 08:27
Rimini: falso allarme al nuovo parcheggio Marvelli -
Rimini
Attualità
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Nel nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli è scattato l'allarme gas. Ieri sera, verso mezzanotte, sirene, lampeggiante, blocco delle porte ai pedoni e blocco delle sbarre in uscita, voce in più lingue che invita ad abbandonare i locali vietando l'uso dell'ascensore. Lo riporta Corriere Romagna.

La gente è rimasta in attesa per circa una quarantina di minuti fino a quando un tecnico ha resettato l'impianto. Il parcheggio, inaugurato solo giovedì, ha vissuto almeno due falsi allarmi.

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