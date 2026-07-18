Rimini: falso allarme al nuovo parcheggio Marvelli

Auto bloccate e gente perplessa dopo lo scatto dell'allarme gas

Nel nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli è scattato l'allarme gas. Ieri sera, verso mezzanotte, sirene, lampeggiante, blocco delle porte ai pedoni e blocco delle sbarre in uscita, voce in più lingue che invita ad abbandonare i locali vietando l'uso dell'ascensore. Lo riporta Corriere Romagna.



La gente è rimasta in attesa per circa una quarantina di minuti fino a quando un tecnico ha resettato l'impianto. Il parcheggio, inaugurato solo giovedì, ha vissuto almeno due falsi allarmi.