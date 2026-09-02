Rimini, farmaci tipo Viagra venduti senza autorizzazione: commerciante denunciato per la seconda volta

Il blitz nel negozio dopo le segnalazioni dei residenti

Seconda denuncia in cinque anni per un commerciante di Rimini, per aver venduto senza autorizzazione dei farmaci tipo Viagra. Proprio lo scorso febbraio il Tribunale di Rimini lo aveva condannato, per questo, a quattro mesi di reclusione e a 8mila euro di multa. L'uomo è finito nuovamente nei guai lo scorso venerdì (28 agosto) durante un controllo della Polizia Locale, sul posto con personale in abiti civili. Erano giunte segnalazioni infatti, dai residenti, sulle vendite illecite di farmaci consumate all'interno dell'esercizio. Alle 11 il blitz: alla vista degli operatori, l'uomo ha consegnato spontaneamente il materiale esposto sugli scaffali del negozio, senza che si rendesse necessaria alcuna perquisizione. Sono state sequestrate così circa 150 confezioni tra pillole e bustine, di marche diverse, ma riconducibili tutte alla stessa tipologia di farmaci simili al Viagra. Parte della merce era in vista sul bancone, mentre nel retrobottega gli agenti hanno trovato un frigorifero utilizzato per conservare altre confezioni che richiedevano refrigerazione.

L’uomo è stato denunciato a piede libero, come già avvenuto nel 2021. Il precedente risale a gennaio di cinque anni fa, quando la stessa attività commerciale era finita sotto osservazione della squadra giudiziaria della Polizia locale di Rimini per un insolito viavai di clienti che si trattenevano pochi minuti. Il blitz, anche in quel caso della polizia locale di Rimini, aveva portato al sequestro di oltre 180 pillole e di un vero e proprio laboratorio artigianale nel retrobottega, con siringhe e fiale destinate alla somministrazione del farmaco. Da quella vicenda era scaturita la condanna arrivata poi lo scorso febbraio. L’uomo è stato denunciato, lo scorso 28 agosto, per le ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione medica e importazione e somministrazione di farmaci senza titolo.