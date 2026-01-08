Rimini: ferì un passante sparando dall'hotel. 20enne a processo

Il giovane è imputato per accensioni ed esplosioni pericolose e lesioni personali

Si è aperto ieri a Rimini il processo nei confronti di un 20enne di Brindisi, accusato di aver sparato alcuni colpi con una pistola ad aria compressa su un tunisino 51enne.

Il fatto sarebbe accaduto nell'aprile 2024, durante una gita scolastica. Il giovane avrebbe sparato alcuni colpi dal balcone di un hotel mentre si trovava in città con la scuola, colpendo e ferendo l'uomo. Il ragazzo è accusato di accensioni ed esplosioni pericolose e lesioni personali. Lo riporta Corriere Romagna.

Al termine dell’udienza dibattimentale davanti alla giudice Manuela Liverani, il procedimento è stato rinviato a metà aprile quando verranno ascoltati i primi testimoni, tra cui la parte offesa. Per la difesa, rappresentata dall’avvocato Rosario Almiento, il 20enne era presente quella sera sul balcone con i compagni di classe, ma non avrebbe partecipato al fatto.

Secondo le ricostruzioni, il giovane, all'epoca da poco maggiorenne, insieme ad altri tre compagni di classe minorenni, avrebbe comprato la pistola ad aria compressa in un negozio di San Marino.

Una volta tornati all'hotel presso il quale stavano alloggiando, i quattro avrebbero iniziato a sparare diversi colpi sulla strada, ferendo il 51enne che stava passando in quel momento, provocandogli alcune ferite ad un ginocchio guaribili in cinque giorni. Sul posto intervennero immediatamente i carabinieri che, al termine delle indagini, denunciarono tutti i responsabili. Il più grande al tribunale di Rimini e gli altri tre al tribunale dei minori di Bologna.