Rimini, festa di Pasquetta con il Porto Spring Fest: sei consolle e musica fino a notte

L'evento di Pasquetta, giunto alla sua seconda stagione, ha scelto il Coconuts per la sua rinascita

Le previsioni meteo, per il weekend lungo di Pasqua, indicano sole e temperature gradevoli. Lunedì 6 aprile, quasi fosse una congiuntura astrale, la Riviera spalanca le porte alla primavera, in concomitanza con il primo grande party della nuova stagione: Rimini Porto Spring Fest.

L'evento di Pasquetta, giunto alla sua seconda stagione, ha scelto il Coconuts per la sua rinascita: sei consolle, sei postazioni e un'unica discoteca. La giovane direzione artistica ha affidato la programmazione agli staff più hype del momento, tutti rigorosamente made in Rimini: dal reggaeton di Mentirosa, una delle grandi novità dell'ultima estate, alla tech house di Santera, che per Pasquetta è pronto a firmare una line up con Giulio Domi e Beamour e Garon back to back con Sean Afful. Spazio anche a sonorità trap e hip hop con U' Re Trappin' e all'afro di deejay Sanco, che porterà la world music sul Lungomare Tintori. Insomma, una giornata per tutti i gusti.

All'interno del Coconuts sono previste anche alcune aree food, per sostenere una maratona musicale che partirà alle 16 del pomeriggio e finirà sotto le stelle, fino a mezzanotte.