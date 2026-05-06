Rimini festeggia i 25 anni di Bimbimbici, storica iniziativa dedicata ai più piccoli e alle due ruote

Domenica 10 maggio appuntamento in piazza Tre Martiri per la festa all’insegna di mobilità sostenibile, sport e musica

Rimini si prepara a festeggiare i 25 anni di Bimbimbici, la storica iniziativa promossa dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica 10 maggio, la città si trasformerà in un grande palcoscenico di mobilità sostenibile, sport e musica, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Tre Martiri e partenza della pedalata alle ore 10.

La mattinata prenderà vita in Piazza Tre Martiri con il Circuito Bimbi curato da Fiab Rimini: un percorso attrezzato per mettere alla prova le abilità su due ruote dei più piccoli. Sport e giochi saranno a cura di UISP Rimini.

Alle ore 10 partirà la pedalata collettiva lungo le vie del centro storico, con una sosta fotografica panoramica al Ponte di Tiberio, Piazza sull'Acqua prima del rientro in piazza. Al termine della pedalata, tutti i piccoli ciclisti potranno gustare la merenda: acqua, mele fresche e l'immancabile piadina romagnola.

La giornata sarà impreziosita da un evento musicale d'eccezione. Lo Studio Violin Pedagogy and Music & Movement della violinista e formatrice internazionale Arjada Hasanaj terrà un concerto insieme ai suoi giovani allievi.

Hasanaj, che ha perfezionato i propri studi con Kerstin Wartberg in Germania, è oggi Teacher Trainer presso il German Suzuki Institute per il metodo "Music & Movement". Un racconto di crescita e impegno che si sposa perfettamente con lo spirito di Bimbimbici.

Alle ore 12 il sindaco di Rimini e l'assessore Morolli saranno presenti per la cerimonia di premiazione del contest "Piccoli Passi che fanno strada", una sfida tra classi svoltasi nell'ambito di un progetto regionale che ha coinvolto diverse città dell'Emilia-Romagna per promuovere la mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola. A Rimini hanno partecipato ben 70 classi e i dati raccolti durante la settimana dal 13 al 17 aprile hanno decretato le tre classi vincitrici, quelle che hanno migliorato maggiormente le proprie abitudini di mobilità sostenibile:

Classe 5A – Scuola Primaria Rodari: +23% di spostamenti sostenibili

Classe 2B – Scuola Primaria Villaggio I° Maggio: +16% di spostamenti sostenibili

Classe 4C – Scuola Primaria Toti: +15% di spostamenti sostenibili

Le tre classi si aggiudicheranno il titolo di "Fantastici eroi della mobilità attiva". Va inoltre segnalato che le scuole Fellini, Ferrari e Rodari sperimenteranno le strade scolastiche l'8 maggio durante la campagna internazionale Street For Kids, trasformando le vie antistanti agli istituti in spazi sicuri e a misura di bambino.