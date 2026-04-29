Rimini, fiducia per l'estate: i numeri sono incoraggianti. E gli eventi restano un traino fondamentale

Il sindaco Sadegholvaad: "Da Vasco Rossi agli influencer, eventi leva fondamentale per mantenere alta la capacità di incoming"

Da Vasco Rossi agli youtuber, Rimini ha preparato un ricco cartellone di eventi per l'estate. La destagionalizzazione è un obiettivo da anni, ma l'estate rimane comunque un periodo cruciale per le sorti dell'economia e del turismo riminese. In un momento di incertezza dovuto al conflitto iraniano, la Riviera è pronta a giocare una partita difficile, mettendo in campo da maggio a settembre, per quel che riguarda Rimini, una serie di eventi unici, come ha precisato il sindaco Jamil Sadegholvaad. Eventi special e irripetibili, studiati per diverse tipologie di pubblico e costruite su misura per i luoghi in cui si svolgono. RiminiWow, ad esempio, il festival degli influencer per accogliere un pubblico particolarmente giovane.

La città cambia, dunque, ma gli eventi rappresentano sempre, come ha evidenziato il primo cittadino "una leva fondamentale per mantenere alta la capacità di incoming e allo stesso tempo la percezione della propria immagine". L'estate 2026 sarà quella di Vasco Rossi: tre anni fa il suo concerto permise un incremento di pernottamenti turistici, con 43.000 presenze in più nell'analogo fine settimana rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid.

"Il valore della leva ‘eventi’ è ulteriormente sottolineato dando una scorsa ai dati giornalieri di arrivi e presenze in tutta l’area della Romagna anche nell’ultimo anno: Il 31 maggio, sabato di Rimini Wellness, è stato il giorno con più arrivi del 2025. 56.035 sull'intera provincia di Rimini, nessun'altra data dell'anno produce 56.035 arrivi provinciali in un solo giorno, superando anche il Ferragosto, mentre se si guarda alle presenze turistiche la punta giornaliera si raggiunge il 15 agosto con 153.450 presenze e con il weekend della Notte Rosa. La Notte Rosa si è confermato l'evento con la crescita percentuale più marcata (+81% arrivi rispetto al 2024)", ha argomentato il sindaco.

Ma quali sono le prospettive per l'estate 2026? Coralie Delaubert, direttrice di Visit Romagna, infodne ottimismo: "Registriamo, già alla stessa data dello scorso anno, un andamento in crescita su tutti i principali periodi con particolare dinamismo sul ponte del 1° maggio e del 2 giugno e l’avvio dell’estate. Maggio registra un boom di prenotazioni rispetto al 2025 con un + 9,5 punti percentuali (+22,7%). Le richieste risultano trainate da un calendario ricco di eventi tra fiere, congressi ed eventi sportivi, culturali e musicali, anche nei weekend di ponti che stanno generando un’ottima domanda sia leisure che business. Giugno mostra un consolidamento positivo, con un 3 punti percentuali (+7%) rispetto al 2025, con un buon anticipo delle prenotazioni e una progressiva distribuzione dei flussi. A supporto dell’offerta, crescono anche le esperienze firmate VisitRimini, dai city tour alle proposte esperienziali, mentre il Rimini Pass è ora disponibile anche in lingua polacca per intercettare un mercato in forte crescita. Per luglio e agosto si conferma una tendenza favorevole, con prospettive complessivamente in crescita rispetto al 2025”.

Rimini è meta attrattiva per gli stranieri, secondo Visit Rimini anche grazie ai collegamenti aerei: "Collegate al Fellini Stansted (da marzo) e Gatwick (da aprile), mentre si attende a metà maggio il collegamento per Heathrow. I primi di giugno arriva anche Manchester, una delle novità di quest’anno insieme a Catania, Colonia e Katowice, mentre per l’altro grande mercato, la Polonia, sono operative le rotte per Cracovia e Breslavia (a metà maggio parte Varsavia e a giugno Katowice). Per quanto riguarda le altre destinazioni europee operative Kaunas, Budapest, Sofia e Praga, da fine maggio si aggiunge Basilea. A breve torna anche la rotta per Lussemburgo, prevista per i primi di maggio, e Chisinau, in partenza a giugno. Durante il ponte di giugno, si aggiungeranno Vienna e l’attesissimo collegamento con Colonia. Attivo Tirana, collegamento proseguito anche durante l’inverno".