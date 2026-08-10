Rimini Fiera, quasi 1000 parcheggi in più: messe a dimora anche piante per l'ombra

Sale a circa 12.000 posti la dotazione complessiva di stalli di sosta

Arrivano 973 parcheggi in più nelle aree di sosta della Fiera di Rimini. Lo annuncia Italian Exhibition Group in una nota. In questi giorni sono infatti terminati i lavori in prossimità dell’ingresso Sud: sale così a circa 12.000 il numero di posti a supporto delle manifestazioni e degli eventi in calendario, dotazione che colloca la fiera di Rimini ai vertici europei per aree di sosta interne al quartiere. L’area sarà aperta già fra pochi giorni e sarà disponibile nella giornata del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli in cui è programmata l’attesissima e straordinaria visita di Papa Leone XIV. Piena operatività a seguire per le grandi fiere dei prossimi mesi: Ttg e In&Out dal 14 al 16 ottobre, Ecomondo dal 3 al 6 novembre. Così come per gli altri eventi d’autunno: Tecna dal 22 al 25 settembre, Bex dal 23 al 25 settembre, Rebuild dal 17 al 19 novembre e Ibe dal 24 al 26 novembre. L’ampliamento al parcheggio Sud 3 ha interessato un’area di 30.685 mq di proprietà di IEG; sono stati previsti 20 posti auto per ospiti diversamente abili ed è stata integrata la dotazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche che complessivamente salgono a 72. Realizzata anche la rete di illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale. Sono state anche messe a dimora circa 200 piante (gelso, orniello, acero campestre e carpino) che in futuro consentiranno ombreggiatura e raffrescamento nelle giornate più calde. Anche questo nuovo parcheggio è stato dotato di un fondo drenante al 100%, in scia al potente investimento avviato cinque anni fa per completare un ‘green park’ con pavimentazione in ghiaia rinverdita, alberature e piantumazioni di essenze autoctone.