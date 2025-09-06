Rimini: fine estate all’insegna della musica e della cultura all’Area Settebello

Tutti gli appuntamenti di settembre dell'Area Settebello

Area Settebello A7B di Rimini (via Roma 70) si prepara a salutare l’estate con un settembre ricco di appuntamenti, tra musica dal vivo, conferenze, contaminazioni culturali e momenti di condivisione.

Il cartellone prende il via domani con l’“Aperitivo in musica” insieme al Free Message Duo (Andrea Grilli e Simone Migani).

Mercoledì 10 spazio ai giovani talenti della scena musicale locale con la serata a cura di 7band, direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati, che vedrà salire sul palco Velluto, Sentralina e Spicy Knots.

Il cuore del programma sarà giovedì 11 settembre alle ore 21.00 con il concerto “I Have Decided”, che vedrà protagonista l’EYOS Orchestra – ensemble giovanile del Liceo Musicale “Einstein” di Rimini – insieme al gruppo Asa Branca. Un progetto speciale che intreccia musiche etniche, afroamericane e canti di liberazione e pace, per un evento che celebra creatività, contaminazione tra linguaggi e musica come strumento di dialogo e condivisione.

La rassegna prosegue venerdì 12 settembre con la conferenza “La danza tra arte e vita” promossa dal Circolo Ermeneutico, con il coreografo Claudio Gasparotto e lo psicologo Donato Piegari, che dialogheranno sul Metodo Hobart®.

Sabato 13 sarà la volta di Diego Mercuri feat. Giulietta con “La strada verso casa”, omaggio a Bob Dylan, Johnny Cash, Neil Young, Rolling Stones e Bruce Springsteen, in anteprima del festival Glory Days in Rimini.

Domenica 14 appuntamento con Riviera Boulevard: Silvia Darma Vasini, Davide Baldazzi, Luca Quadrelli e Ilaria Frigato proporranno un viaggio musicale tra rock’n’roll, swing e ritmi sudamericani, con omaggi a Buscaglione, Paolo Conte, Nancy Sinatra, Nina Simone e un tributo a Raffaella Carrà.

Mercoledì 17 spazio al jazz con lo Zenith Quartet, mentre giovedì 18 protagonista sarà il Nicoletta Fabbri Jazz Quartet con lo spettacolo “Standards and Movie”.

Gran finale venerdì 19 settembre con la Festa di fine estate animata dai Citrosodine, che proporranno versioni inedite e originali delle hit anni ’60, ’70 e ’80. Durante la serata, il Portrait Wall dell’estate 2025, a cura di Chico De Luigi, raccoglierà le immagini e le emozioni vissute insieme all’Area Settebello.