Rimini, forze dell'ordine e titolari dei chiringuiti a confronto: focus sulla sicurezza degli eventi

Ma ci sarà sempre tolleranza zero per chi non rispetta le regole e organizza feste abusive

Lunedì mattina (22 giugno) la sala Marvelli della Provincia ha ospitato un incontro tra le organizzazioni di categoria, i titolari dei Chiringuiti della spiaggia di Rimini e i rappresentanti delle forze dell'ordine, con la partecipazione del Questore Morelli. L'obiettivo era fare il punto sulle criticità emerse dai controlli degli anni precedenti. Le forze dell'ordine hanno ribadito la piena operatività dei controlli, per prevenire irregolarità e aumentare la sicurezza degli eventi. Particolare attenzione sarà rivolta anche al monitoraggio dei post e delle promozioni sui social network, nell’ottica di prevenire feste non autorizzate e situazioni di rischio. Secondo fonti vicine alla Questura di Rimini, gli operatori e i titolari dei Chiringuiti hanno mostrato spirito di collaborazione, dando vita a un confronto ricco di spunti e orientato alla ricerca di soluzioni condivise per migliorare sicurezza e qualità dell’offerta turistica e di intrattenimento.