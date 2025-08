Rimini, Galdiolo e Regini nello staff con mister Braglia

Stefano Dicuonzo, classe 1985, sarà invece il vice

Piero Braglia ha diretto oggi (mercoledì 6 agosto) il primo allenamento da nuovo tecnico del Rimini, mentre in serata la società ne ha ufficializzato l'ingaggio con una nota: "Allenatore esperto, con un passato importante anche in categorie superiori, Braglia è noto per il suo carisma e la sua competenza nel panorama calcistico nazionale. La sua capacità di plasmare squadre competitive lo ha portato a guidare numerose compagini, conquistando, tra l’altro, la promozione in Serie B con il Cosenza, vincendo i playoff di Lega Pro". Così si legge sul sito ufficiale del Rimini. Per l'occasione viene anche svelato lo staff tecnico: il vice allenatore sarà il 40enne Stefano Dicuonzo, mentre come Vasco Regini rimane come collaboratore tecnico. Il preparatore atletico sarà il confermato Alberto Galdiolo. "La società augura a mister Braglia e al suo staff un buon lavoro, con l’auspicio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni", chiosa la nota del Rimini Fc.