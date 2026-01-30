Rimini: giri sospetti in auto intorno a "Le Befane". Arrestato un 30enne per spaccio

Nella mattina del 28 gennaio 2026 è stato arrestato un 30enne albanese per spaccio

È stato arrestato dalla Polizia di Rimini, in flagranza di reato, un trentenne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni sono state monitorate le aree nei pressi del centro commerciale “Le Befane”, individuate come possibili zone di spaccio. Presso la zona attenzionata, gli operatori dell’Antidroga, specializzati nel contrasto al crimine diffuso, nei giorni precedenti avevano acquisito notizie secondo cui un uomo, di nazionalità albanese, a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata, si dedicava allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, nella mattina del 28 gennaio 2026, a seguito di un apposito servizio antidroga, è stata individuata l’autovettura segnalata presso il parcheggio di un negozio della zona, con a bordo un giovane che, dopo essere sceso dal mezzo, si è diretto verso un’altra autovettura alla quale consegnava al conducente una dose di cocaina.

L’acquirente, un cittadino italiano, è stato fermato dagli operatori di Polizia e ha confermato l’acquisto della dose dal soggetto albanese, riferendo che da circa due anni la medesima operazione avveniva con cadenza settimanale. Pertanto è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Rimini per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Il soggetto di nazionalità albanese è stato identificato e, a seguito di perquisizione estesa anche al proprio domicilio, sono state rinvenute complessivamente 13 dosi di cocaina, per un totale di circa 10 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e 4.600 euro in contanti, sequestrati quale evidente provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo, a seguito del quale l’arresto è stato convalidato e l’indagato condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, al pagamento di una multa di 2.000 euro e alla confisca di 4.000 euro.