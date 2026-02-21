Rimini: gli studenti dei Licei Karis progettano la scuola del futuro

Il progetto disegnato ieri dagli oltre 150 studenti delle classi seconde, terze e quarte dei Licei Karis College

C’è l'app dedicata agli studenti pendolari, che possono organizzarsi i passaggi direttamente online. La libreria che unisce mondo virtuale e reale per la compravendita dei libri usati. E c’è chi ha progettato spazi comuni per usare meglio il tempo libero, ascoltando musica e confrontarsi con gli altri studenti e, perché no, con i professori. La scuola del futuro, disegnata ieri dagli oltre 150 studenti delle classi seconde, terze e quarte dei Licei Karis College negli spazi SGR, non ha niente da invidiare a tante start up e idee imprenditoriali di successo.

Il contesto è quello di ‘Essere Digitale’, progetto curricolare, all’interno dei percorsi di Educazione Civica, che punta a rendere gli studenti protagonisti consapevoli della rivoluzione tecnologica. Momento clou, ieri ‘Hack the School’, l’hackathon che ha visto i ragazzi lavorare insieme, accompagnati, oltre che dai professori, da alcuni professionisti del mondo imprenditoriale ed accademico.

Coordinatrice del progetto la prof. Letizia Albini, insieme al comitato scientifico, composto da: Rossella Cerutti, Simona Del Secco, Giacomo Pasini e Silvia Tura. Tra i professionisti esterni: Francesco Amati (CEO del gruppo sammarinese ASA), Mila Dalla Preda (prof. ordinario di Informatica all’Università di Verona), Renato Laurita (Area Manager dell’azienda di Legnano MR Digital), Cristian Manoni (CEO dell’azienda Nethesis di Pesaro) e Gianluca Metalli (CEO Fattor Comune di Rimini), accompagnato da alcuni membri del suo staff.

Ad aggiudicarsi la terza edizione dell’hackathon, i progetti: ‘Innova Mundi’ degli ‘Hackatonici’, per le classi quarte, realizzato da: Lisa Amati, Emanuele Ascani, Pietro Lami, Azzurra Maria Grazia Pascucci, Vittoria Sgatti, Filippo Vanzini e Francesco Zoli; ‘The Brain-Gym’, presentato dallo ‘Spark Team’, per le classi terze, con: Bianca Badiali, Anna Foschi, Maria Sofia Gallucci, Elena Pizzagalli, Caterina Vecchione e Lucia Vici e, per le classi seconde, la ‘Karis App: Studio Insieme’, ideata da ‘Cacio & Pepe’, gruppo formato da: Giulio Arcangeli, Pietro Costantini, Ginevra Giannini, Geremia Manoni, Giulia Montanari, Tommaso Valentini e Giulia Zanotti.

“La scuola deve essere un luogo dove gli studenti sono protagonisti davvero”, sottolinea Paolo Valentini, Coordinatore Didattico dei Licei Karis College. “Sono loro che devono avere la possibilità di crescere, accompagnati anche da testimoni del mondo del lavoro. La presenza di questi professionisti conferma ai ragazzi che quello che fanno a scuola è importante, non è solo un gioco”.

Il progetto proseguirà, i prossimi mesi, anche con gli interventi di altri esperti e docenti, tra i quali: Veronica Paternolli, PhD Candidate in Informatica presso l'Università di Verona, Emanuele Frontoni, prof. ordinario di Informatica presso l’Università di Macerata e co-director del VRAI (Vision, Robotics & Artificial Intelligence Lab), Claudio Rossi, docente di Digital Marketing e consulente ICT e Stefano Stambazzi, formatore in Digital Marketing e competenze digitali.