Rimini, gli studenti delle medie scoprono la chimica tra esperimenti e laboratori

All’Itt il progetto “Mani in Pasta”: dalla saponificazione alle cromatografie naturali

Nell'ambito delle attività di orientamento formativo dedicate alle scuole secondarie di primo grado, l'Istituto Tecnico Tecnologico di Rimini ha aperto le porte a una delegazione di studenti delle classi seconde delle scuole medie del territorio. I giovani ospiti hanno partecipato con entusiasmo al progetto "Mani in Pasta", un’iniziativa nata per far toccare con mano le eccellenze dei diversi indirizzi di studio dell'Istituto attraverso un approccio prettamente pratico e laboratoriale.

L'evento ha visto il coinvolgimento sinergico di tutte le anime dell'Itt. I docenti e gli assistenti del corso di chimica hanno infatti guidato i ragazzi in un viaggio alla scoperta della bellezza, della fondamentale valenza ecologica e dell'attualità di una disciplina scientifica cruciale per la salvaguardia del pianeta. Muniti di camici e occhiali protettivi forniti dall’Istituto, gli studenti si sono cimentati in prima persona in esperimenti affascinanti: dalla trasformazione dell'olio d'oliva in sapone artigianale, all'uso delle tecniche cromatografiche per separare i pigmenti naturali di spinaci e carote, fino al gioco di colori della chimica del pH, esplorata attraverso un indicatore del tutto naturale come l'estratto di cavolo rosso.

L'iniziativa "Mani in Pasta" si è rivelata così un'ottima opportunità non solo per orientare le scelte future degli studenti in modo consapevole, ma anche per accendere la scintilla della curiosità verso le materie Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), dimostrando come la scuola possa essere il luogo ideale in cui la teoria diventa realtà.