Rimini, gli studenti "ispezionano" il lungomare: "Così vogliamo che cambi San Giuliano"

Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi monitora la riqualificazione urbana

Hanno indossato i panni degli osservatori civici, taccuino alla mano, per analizzare da vicino la trasformazione di un pezzo di Rimini, la loro città. Martedì 28 aprile, più di quaranta giovani del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi hanno preso parte a un'attività di monitoraggio civico nell'area di San Giuliano Mare, interessata dagli interventi del piano di riqualificazione urbana e ambientale del lungomare, che prevede nuovi spazi verdi, percorsi ciclopedonali, aree pubbliche accessibili a uso sportivo e ludico, oltre a specifici interventi per l'adattamento climatico e la mitigazione degli effetti dell'ingressione marina. Al gruppo hanno partecipato i 32 consiglieri del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi di Rimini insieme a una classe della Scuola Dante Alighieri.

Durante il sopralluogo, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di toccare con mano il progetto di riqualificazione, confrontandosi direttamente con i tecnici e gli ingegneri paesaggistici coinvolti, per comprendere nel concreto come questa trasformazione verrà realizzata. L'incontro con il territorio è stato arricchito dalla presenza dei cittadini del luogo: tra questi, alcuni rappresentanti del Civivo locale e delle associazioni di categorie commerciali e degli abitanti della zona, che hanno portato la loro prospettiva e le loro aspettative sul futuro dell'area. Lavorando in gruppi, i giovani osservatori hanno raccolto video, immagini e realizzato cartelloni per documentare lo stato attuale del lungomare e per esprimere come, secondo loro, questa area cambierà e soprattutto quali elementi dovranno rimanere al centro della riqualificazione, contribuendo così con uno sguardo autentico e partecipato al processo di trasformazione urbana.

Il sopralluogo ha incluso una tappa al capanno da pesca riqualificato sulla sponda destra del deviatore Marecchia, sede sperimentale del Rimini Blue Lab, dove è stata recentemente installata una nuova stazione costiera di scienza partecipata InterBox.