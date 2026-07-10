Rimini, gli studenti raccontano la storia della spiaggia con un podcast: nasce “Onde di Storia”

Quattro episodi realizzati dalla classe III C dell’Istituto Marco Polo per ripercorrere nascita ed evoluzione del turismo balneare riminese

È stato presentato al Chiringuito Casita al Bagno 60 di Rimini “Onde di Storia: un viaggio nel turismo balneare riminese”, un podcast in quattro episodi realizzato dagli studenti e studentesse della III C dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” nell’ambito del percorso pilota di Public History promosso dal Rimini Blue Lab.

Realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga, con il supporto di Piacere Spiaggia Rimini, “Onde di storia” è nato con l’obiettivo di raccontare la storia del turismo balneare riminese attraverso un linguaggio accessibile, contemporaneo e vicino alle nuove generazioni. Un ponte quindi tra memoria e futuro, valorizzando e restituendo alla comunità le radici del turismo balneare riminese attraverso la voce delle nuove generazioni.

Il progetto, dedicato alla conoscenza e al racconto sulla nascita e l’evoluzione del turismo balneare a Rimini in chiave multidisciplinare, si sviluppa nell’ambito di un percorso formativo scuola-lavoro avviato con l’ITT Marco Polo nella primavera di quest’anno ma è concepito per svilupparsi su più annualità, con l’obiettivo di costruire nel tempo un’opportunità di crescita formativa e orientativa per i giovani del territorio, favorendo l'acquisizione di competenze utili per il loro futuro percorso di studio e professionale.

I podcast, realizzati dagli studenti attraverso lo studio e l’analisi dei documenti e delle fotografie del vasto patrimonio della Gambalunga, rappresentano infatti il prodotto finale del primo anno di un progetto triennale e costituiscono il primo passo di un racconto più ampio dedicato alla Rimini degli esordi del turismo balneare, del divertimento, della moda e della sostenibilità. Temi che trovano spazio nei quattro episodi prodotti e resi disponibili al pubblico.

A intervenire durante la presentazione Alessandra Pesaresi referente del team Rimini Blue Lab, Paolo Zanfini direttore della Biblioteca Civica Gambalunga; Daniele Missiroli docente dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Rimini; Gianluca Calbucci, funzionario della Biblioteca Gambalunga e tutor scientifico del percorso di formazione scuola-lavoro; Davide Bagnaresi docente dell’Università di Bologna; Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia; l’assessora alla Blue Economy Anna Montini.

Centrale il ruolo della Biblioteca all’interno del percorso, come evidenziato dal direttore Paolo Zanfini, che ha richiamato il valore della ricerca, della conservazione e della divulgazione del patrimonio documentario e fotografico legato alla storia di Rimini.

Il professor Daniele Missiroli è intervenuto insieme a due studentesse della classe protagonista del progetto. Dal loro racconto è emerso l’entusiasmo con cui gli studenti hanno partecipato al percorso: la possibilità di vedere, toccare e interpretare in maniera diretta le fonti storiche ha rappresentato un’importante occasione di crescita e di approfondimento della conoscenza della propria città. Il professor Davide Bagnaresi ha invece sottolineato l’importanza della consapevolezza delle radici storiche di Rimini e del suo turismo balneare.

La presentazione è stata arricchita dall’illustrazione a cura di Gianluca Calbucci di alcune fonti fotografiche utilizzate all’interno del racconto dei podcast.

Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia, ha espresso l’orgoglio degli operatori balneari nel prendere parte a un progetto che rende la spiaggia e i bagnini protagonisti di un racconto collettivo.

L’assessora alla Blue Economy Anna Montini ha infine sottolineato il valore di un’iniziativa capace di coinvolgere tante componenti della città: il Comune di Rimini attraverso il Rimini Blue Lab, l’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, eccellenza nella formazione legata al turismo, la Biblioteca Gambalunga, l’università, la spiaggia e l’intero settore turistico. Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola, cultura e operatori del territorio.

Piacere Spiaggia Rimini, in conclusione dell’evento, ha ribadito l’orgoglio dell’ente nel contribuire alla produzione, alla diffusione e alla promozione del progetto sulle spiagge di Rimini. Attraverso questa iniziativa, la spiaggia diventa non solo luogo di accoglienza, ma anche spazio di divulgazione, condivisione e valorizzazione culturale.

I podcast di “Onde di Storia: un viaggio nel turismo balneare riminese” sono disponibili sul sito della Biblioteca Civica Gambalunga e accessibili anche presso i bagnini della spiaggia di Rimini, dove è stata avviata una campagna di affissione con le locandine del progetto. Scansionando il QR code presente sulle locandine, cittadini e turisti potranno ascoltare gratuitamente i quattro episodi.