Rimini, grande festa al CAAR il 22 novembre: inaugurazione del nuovo padiglione tra musica e spettacoli

Domenica dalle 10 il Centro Agro Alimentare Riminese apre le porte alla città con mercatini, giochi per bambini, buffet romagnolo e intrattenimento

Una giornata per incontrarsi, divertirsi e scoprire da vicino una delle realtà più importanti dell’economia riminese. Domenica 22 novembre, dalle ore 10, il CAAR - Centro Agro Alimentare Riminese ospita la Grande Festa al CAAR, un appuntamento aperto a tutti, dai bambini alle famiglie, fino agli operatori del settore. Il mercato di via Emilia Vecchia 75 si trasformerà in un luogo di festa, tra sapori, musica e occasioni di incontro con chi ogni giorno lavora nella struttura e con i soci pubblici e privati.

Il programma della giornata è pensato per coinvolgere le famiglie. Si comincia alle ore 10 con l’apertura della festa, del mercatino, dell’esposizione di auto e trattori e dei giochi dedicati ai più piccoli. Alle ore 11 si terrà la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Rimini, S.E. Mons. Nicolò Anselmi. Uno dei momenti centrali della giornata sarà, alle ore 12.30, l’inaugurazione del nuovo padiglione del CAAR con il taglio del nastro ufficiale: un importante tassello del percorso di crescita e modernizzazione del Centro Agro Alimentare Riminese. Poi tutti insieme al buffet romagnolo e dalle ore 14.30 spazio al divertimento con musica, spettacoli e balli per grandi e piccoli, mentre per tutto il pomeriggio il mercatino e le attrazioni per i bambini contribuiranno a creare un’atmosfera di festa, incontro e condivisione.

“Abbiamo organizzato questa festa con grande piacere, per far conoscere sempre meglio il mercato alla città - spiega Moreno Ricci, presidente del CAAR -. È una struttura importante, che funziona bene, il cuore pulsante del commercio agroalimentare e molto di più: un’eccellenza nel panorama italiano, sempre innovativa e capace di portare valore al territorio. Eppure molti concittadini non la conoscono abbastanza. Per questo invitiamo tutti, famiglie, bambini, operatori di settore e cittadini, a stare insieme a noi, ai nostri soci pubblici e privati e a chi lavora qui ogni giorno. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale per il sostegno e al Vescovo, Mons. Nicolò Anselmi, che celebrerà la Messa prima dell’inaugurazione”.

“La festa sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia che ha fatto grande il CAAR e presentare le tante novità - dice Cinzia Furiati, direttrice del CAAR -. Dal nuovo padiglione agli impianti fotovoltaici e agli interventi di efficientamento energetico, fino ai lavori per migliorare la sicurezza e la qualità del lavoro e delle merci e ai nuovi progetti per il futuro. E vogliamo raccontare anche ciò che facciamo per la comunità, con la Logistica Solidale e Scuola con Gusto, il progetto che avvicina i bambini delle scuole alla conoscenza della sana alimentazione con frutta e verdura”.

Organizzata con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Rimini, la Grande Festa vuole avvicinare la città a un luogo strategico per il territorio, mostrando non solo il mercato e i suoi prodotti, ma anche le persone, i progetti e le innovazioni che lo rendono vivo. È l’occasione per vedere da vicino come un centro dedicato alla distribuzione agroalimentare sappia essere anche uno spazio di relazioni, innovazione e iniziative rivolte alle nuove generazioni.

Domenica 22 novembre, dalle ore 10, al CAAR di via Emilia Vecchia 75 a Rimini. Ingresso libero: tutta la città è invitata.