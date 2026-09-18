Rimini guarda già al Natale: confermati il villaggio natalizio e la pista di pattinaggio

Pubblicato il bando, domande aperte fino alle 13 del 21 ottobre

Il Comune di Rimini dà il via al percorso di proposta dell'offerta turistica invernale con la pubblicazione del bando per la realizzazione del Villaggio Natalizio e della realizzazione della pista di pattinaggio su ghiaccio nell'area di Piazzale Boscovich e in alcune aree limitrofe dell'arenile.

L'iniziativa si inserisce all'interno del programma diffuso "Rimini, il Capodanno più lungo del mondo" e il Villaggio Natalizio dovrà comprendere diverse aree e attività: vendita e somministrazione ospitate in casette di legno in stile tradizionale; spettacoli e intrattenimenti di pubblico spettacolo, anche appartenenti alla categoria dello spettacolo viaggiante e soprattutto una pista di pattinaggio su ghiaccio (non sintetico) di almeno 600 metri quadrati, allestita all'interno di una tensostruttura trasparente o parzialmente trasparente. L'intera area dovrà essere decorata con luci e installazioni natalizie e concepita secondo un'immagine coordinata che valorizzi il contesto paesaggistico dell'area interessata.

"Il progetto - spiegano da palazzo Garampi - dovrà rispettare i criteri ambientali minimi, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di illuminazione a LED, all'impiego di materiali riciclabili, biodegradabili e compostabili per le attività di somministrazione, alla corretta gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, e alla garanzia di piena accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità".

Ogni proposta dovrà inoltre essere corredata dal relativo piano di Safety & Security e da un piano di comunicazione con il dettaglio delle azioni promozionali previste per la valorizzazione dell'iniziativa. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13 di mercoledì 21 ottobre 2026 al Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio (P.le Fellini 3 – Rimini). Le proposte saranno valutate da un'apposita Commissione sulla base della qualità dell'allestimento, dell'originalità delle iniziative proposte, della capacità di coinvolgimento delle attività commerciali del territorio, del numero di eventi culturali e di spettacolo previsti, del piano di comunicazione e della coerenza del progetto con lo spirito e le finalità inclusive dell'iniziativa.