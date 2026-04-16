Rimini, guidava ubriaco sulla Statale: non aveva mai preso la patente

L'uomo è stato denunciato durante le attività di presidio e controllo della Polizia Stradale

Tra Pasqua e post Pasqua, è stato un periodo di intensi controlli per la Polizia di Rimini, impegnata nel monitoraggio delle principali arterie della provincia. Sono state 380 le persone e 290 le auto e i motoveicoli sottoposti ad accertamenti, oltre a 40 autobus. Sono state 364 le infrazioni al codice della strada rilevate: 41 conducenti sono stati sorpresi alla guida senza cinture di sicurezza o mentre utilizzavano lo smartphone, mentre in 51 casi è stata rilevata una velocità eccessiva. Non sono mancati i veicoli irregolari: 31 circolavano senza revisione e 14 senza copertura assicurativa.

Significativo anche il bilancio relativo alla guida in stato di alterazione: 12 conducenti sono stati sanzionati, di cui 11 per guida in stato di ebbrezza alcolica e uno per uso di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state ritirate 45 patenti, con una decurtazione totale di 693 punti e il sequestro di 8 veicoli.

Tra gli episodi più rilevanti, nella notte di sabato una pattuglia ha intercettato un automobilista lungo la Statale Adriatica che procedeva con un’andatura irregolare, tra rallentamenti improvvisi e ripartenze anomale. L’uomo, che mostrava evidenti segni di ebbrezza, ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa. Gli accertamenti hanno invece rivelato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Inoltre non aveva mai conseguito la patente di guida. Per lui sono scattati denuncia, il fermo amministrativo del veicolo e sanzioni per oltre 5.000 euro.

Denunciato inoltre un giovane destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Riccione.