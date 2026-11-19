Tutela del verde Rimini, i Carabinieri piantano quattro alberi insieme a 90 bambini della scuola Arcobaleno

Iniziativa dei militari della Biodiversità e della Stazione di Rimini Miramare per sensibilizzare i più piccoli

Si è svolta oggi presso la Scuola dell’Infanzia Arcobaleno in Rimini la celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero. I militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina e della Stazione Carabinieri di Rimini Miramare hanno incontrato circa 90 piccoli studenti in una giornata all’insegna della natura e della legalità. I militari prima si sono intrattenuti in classe con gli studenti e gli insegnanti per parlare di biodiversità e protezione della natura raccontando di quanto siano importanti gli alberi per gli uomini e per tutti gli esseri viventi, per favorire la biodiversità. Poi l’evento si è spostato nel giardino della scuola per la parte più emozionante della giornata ovvero con la piantumazione di 4 piantine di farnia e leccio da parte degli alunni che si sono impegnati a curarle nel tempo per farle diventare parte integrante della loro giovane vita.