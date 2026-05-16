Rimini, i chiringuito si preparano a ripartire: 24 concessioni già rilasciate. Regole rigide su musica ed eventi

Gli stabilimenti balneari hanno aperto oggi, mentre per i chiringuito della spiaggia riminese l’avvio è previsto a fine mese

Gli stabilimenti balneari hanno aperto oggi, mentre per i chiringuito della spiaggia riminese l’avvio è previsto a fine mese, con diverse strutture già autorizzate dal Comune che riapriranno in quel periodo. Per l’estate 2025 sono attesi circa una trentina di chiringuito, in linea con la scorsa stagione: al momento sono 24 le concessioni rilasciate da Palazzo Garampi, con ulteriori richieste in arrivo.

Dopo le criticità registrate nel 2025, tra sanzioni e sequestri da parte delle autorità, in particolare della Capitaneria di porto sulle postazioni musicali ritenute abusive, il Comune ha ribadito il rispetto rigoroso delle regole e l’assenza di deroghe, annunciando controlli costanti durante tutta la stagione.

Le disposizioni restano quelle già in vigore: somministrazione consentita dalle 7 a mezzanotte e musica di sottofondo dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 24. Sono previste fino a 64 serate con eventi musicali fino alle 23.30, una deroga settimanale fino alle 00.30 e cinque deroghe complessive fino all’1.00, tra cui due a scelta dei gestori, le serate della Notte Rosa e Ferragosto.