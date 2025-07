Rimini: i chiringuitos potranno prolungare di un’ora la musica, ma solo una volta a settimana

I gestori avranno la possibilità di prolungare l’orario per le manifestazioni musicali fino alle ore 00,30 anziché alle 23.30

Si potrà estendere di un’ora, per una sola volta alla settimana, l’orario per le manifestazioni musicali organizzate dai chiringuitos sulla spiaggia di Rimini. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di oggi e ha carattere sperimentale, con l’obiettivo di dare la possibilità agli operatori, in concomitanza con il periodo di punta della stagione estiva di estendere la loro offerta di intrattenimento, nel rispetto di un contesto particolare e unico come quello della spiaggia.

Le attuali linee guida definite dall’amministrazione per l’apertura e la gestione dei chiringuitos prevedono, tra le varie disposizioni, la possibilità di organizzare un numero massimo di 64 eventi di intrattenimento musicale - come dj set, concerti, spettacoli con animazione - tra le ore 18,30 e le 23,30. Inoltre, per due serate nel corso di tutta la stagione estiva, oltre a quelle della Notte rosa e di Ferragosto, è possibile andare oltre le 23,30 e arrivare al massimo fino all’1,00 del giorno successivo.

Con il provvedimento sperimentale votato oggi dalla Giunta si è deciso di dare la possibilità ai gestori di prolungare l’orario per le manifestazioni musicali fino alle ore 00,30 anziché alle 23.30, esclusivamente una sola volta a settimana, nella giornata che i gestori sceglieranno a loro discrezione e solo dopo aver presentato richiesta all’Amministrazione comunale.

Si ricorda inoltre che la check list 2025 che disciplina l’attività dei chiringuitos – 26 quelli oggi presenti sulla spiaggia di Rimini - prevede che la musica di sottofondo (musica d’ascolto e di intrattenimento a volume moderato) sia sempre consentita fino a mezzanotte, fatta eccezione per le fasce orarie tra le 7 e le 9 del mattino e tra le 13 e le 16 durante la quali la musica deve essere spenta. La somministrazione nei chioschi sul mare può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 24,00.