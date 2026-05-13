Rimini, i gatti dell'ex Caserma Giulio Cesare avranno una nuova casa

Saranno collocati in un'oasi felina ad hoc

Nei mesi scorsi le associazioni animaliste Cuori Randagi e A-Mici di Soraya si sono prodigate per i gatti ospiti dell'ex caserma Giulio Cesare, nell'area in cui sorgerà la futura cittadella della sicurezza. Oggi le associazioni hanno ottenuto "una significativa vittoria": i gatti, infatti, saranno spostati in un'oasi felina di oltre 1000 mq, che sarà realizzata in location ancora da stabilire. L'annuncio arriva da Tatiana Nigro, presidente della Cuori Randagi, che sui sociali scrive: "Abbiamo firmato l'accordo che porterà alla creazione di un'oasi felina di oltre 1000 mq recintata dove verranno portati, trovando una nuova casa, i gatti che da anni sono stati prigionieri nel perimetro della ex caserma e che solo grazie al ricorso presentato all'autorità giudiziaria hanno potuto essere tutelati dai volontari in questi mesi. L'oasi sarà allestita con recinti chiusi di ambientamento per abituare i gatti alla nuova location, casette, punti cibo e monitoraggio veterinario. Una grande conquista per tutti i volontari e per la nostra città. A breve, una volta pronta l'oasi, partirà l'attività di cattura, sterilizzazione e trasferimento dei gatti in un luogo finalmente sicuro dove queste creature meravigliose troveranno finalmente garanzie di essere accuditi e curati dopo anni di indifferenza delle istituzioni".

Da Nigro un ringraziamento "a tutti i cittadini che ci hanno fatto sentire il loro supporto, a quelli che hanno aiutato, a quelli che non sono rimasti indifferenti ed un infinito grazie all'avvocato Elena Zappelli che non si è arresa e con noi ha lottato fino alla conquista di questo risultato storico".