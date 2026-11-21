Protocollo d'intesa Rimini, i pescatori raccolgono oltre 20 tonnellate di rifiuti dal mare

Accordo tra Italia e Croazia per un Adriatico più pulito

In occasione della Giornata mondiale della pesca, il Mercato Ittico di Rimini ha ospitato oggi un'iniziativa dedicata a promuovere e valorizzare il ruolo dei pescatori nella tutela dell'ambiente marino e nella lotta all'inquinamento dei nostri mari. Al centro della giornata, l'importante risultato raggiunto nell'ambito del progetto FishNoWaste, approvato e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Italia/Croazia e mirato alla «Riduzione e gestione dei rifiuti nei porti di pesca del Mare Adriatico per promuovere una pesca sostenibile», grazie al quale i pescatori hanno raccolto oltre 20 tonnellate di rifiuti marini, in prevalenza materiali plastici, recuperati durante le attività di pesca e sbarcati nel Porto di Rimini presso le due isole ecologiche. “Un risultato concreto e significativo – dichiara Mauro Zangoli, Presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare - che testimonia come il mondo della pesca possa essere protagonista attivo nella salvaguardia dell'ecosistema marino, trasformando un'attività quotidiana in un'importante azione di tutela ambientale. Dietro questo traguardo ci sono l'impegno, la disponibilità e il senso di responsabilità della Cooperativa Lavoratori del Mare e della Cooperativa di ricerca M.A.R.E. oltre ovviamente ai pescatori, vere sentinelle del mare, che hanno contribuito in maniera determinante al recupero di rifiuti che altrimenti sarebbero rimasti in mare, alimentando il fenomeno dell'inquinamento marino”. La Giornata mondiale della pesca ha rappresentato quindi un'occasione per riconoscere pubblicamente il contributo degli operatori del settore, sottolineando come la sostenibilità della filiera ittica non possa prescindere dalla salvaguardia degli ecosistemi marini e dal coinvolgimento diretto di chi il mare lo vive e lo frequenta quotidianamente per ragioni professionali. Momento centrale dell'iniziativa è stata la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra 14 organizzazioni italiane e croate, che hanno scelto di condividere un impegno comune per proseguire e rafforzare la collaborazione anche oltre la conclusione del progetto FishNoWaste. Nella sua fase iniziale, il Protocollo coinvolge l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia, la Cooperativa di ricerca M.A.R.E.; il Mercato Ittico di Chioggia, attraverso la Società Servizi Territoriali S.p.A.; la Cooperativa Lavoratori del Mare; l'Istituto Oceanografico di Spalato; la Società per il Coordinamento e Sviluppo della Regione Dalmazia RERA; l'Associazione per la natura, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile SUNCE; l'Autorità Portuale di Spalato; il Comune di Rimini; la Cooperativa Adria di Tribunj; l'Organizzazione dei Produttori di Mitili dell'Emilia-Romagna e Marche; il Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia-Romagna; l'Associazione Mediterranea Acquacoltura e il Consorzio Mediterraneo. La sottoscrizione dell'accordo rappresenta un passaggio strategico per consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca, organizzazioni del settore della pesca e dell'acquacoltura, autorità portuali e associazioni ambientaliste, mettendo a sistema competenze ed esperienze maturate sulle due sponde dell'Adriatico. L'obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso e duraturo per affrontare una delle principali sfide ambientali che interessano il bacino adriatico: la gestione dei rifiuti marini e, in particolare, dei rifiuti generati o accidentalmente recuperati dalle attività di pesca.

Il Protocollo individua alcune direttrici prioritarie di collaborazione: individuare le sfide e le criticità emergenti nella gestione dei rifiuti marini e dei rifiuti legati alla pesca nei porti pescherecci dell'Adriatico, scambiare conoscenze e buone pratiche in materia di raccolta, selezione, riciclaggio e gestione sostenibile dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di iniziative di Fishing for Litter e condividere informazioni, strumenti e opportunità per sensibilizzare e promuovere comportamenti e pratiche sostenibili tra pescatori, autorità portuali, amministrazioni locali, cooperative di pesca e tutti gli altri soggetti interessati. Particolarmente significativo è l'impegno delle Parti a proseguire la collaborazione anche dopo la conclusione di FishNoWaste, affinché i risultati, le competenze e le relazioni costruite attraverso il progetto possano tradursi in azioni concrete e continuative. L'ambizione è quella di superare la dimensione del singolo progetto per dare vita a una rete stabile di cooperazione, capace di affrontare in maniera coordinata le problematiche ambientali comuni alle comunità costiere dell'Adriatico. “L'iniziativa di oggi – dichiara Anna Montini, Assessore alla Blue Economy del Comune di Rimini - ha voluto lanciare un messaggio chiaro: i pescatori non sono soltanto protagonisti di una filiera economica e custodi di una tradizione fondamentale per i territori costieri, ma rappresentano anche interlocutori indispensabili nelle politiche dell’ambiente marino. Il recupero di oltre 20 tonnellate di rifiuti marini dimostra che, attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore e la collaborazione tra istituzioni, ricerca e imprese, è possibile sviluppare modelli concreti di economia circolare e responsabilità ambientale”. All’incontro hanno partecipato il Presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni, la Coordinatrice territoriale di Legacoop Romagna Giorgia Gianni e Barbara Rossi di Federalberghi Rimini. Il progetto FishNoWaste e il Protocollo d'intesa sottoscritto oggi pongono le basi per proseguire questo percorso, rafforzando la cooperazione tra Italia e Croazia e promuovendo una visione condivisa del mare Adriatico come patrimonio comune da proteggere. Un mare più pulito è una responsabilità collettiva, ma anche un obiettivo che può essere raggiunto partendo dal riconoscimento e dalla valorizzazione di chi, ogni giorno, lavora sul mare e per il mare.