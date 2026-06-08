Rimini, i primi weekend estivi sono un successo: ma i prezzi sono saliti

Pagliarani (Bagno 26): "I rincari? Circa il 3%. Ma è così per tutta l'economia"

I primi due weekend della stagione estiva, quello del lungo ponte del 2 giugno e quello appena trascorso, inducono all'ottimismo gli operatori balneari. Le spiagge sono state prese d'assalto, grazie anche alle perfette condizioni climatiche: sole, ma il terribile anticiclone africano "assaporato" a maggio è ancora lontano. Come più volte ripetuto dai rappresentanti istituzionali, le aspettative per l'estate 2026 sono alte. L'incertezza legate alle tensioni geopolitiche spinge gli italiani e gli europei a scegliere mete vicine. E la Riviera romagnola è tra le più gettonate, come conferma il Bagnino d'Italia Gabriele Pagliarani, dal bagno 26: "Siamo contenti di questa apertura di stagione. Il meteo ci vuole veramente bene. Certo non dobbiamo vivere sulle disgrazie degli altri, tutte queste guerre e questi problemi impediscono alle persone di andare in vacanza all'estero. Ma qui in Riviera siamo sempre pronti, ben strutturati, sappiamo far divertire il turista e offrire dei servizi di qualità".

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Al momento dunque le spiagge non sembrano risentire della congiuntura economica. Anche a Rimini i prezzi per lettino e ombrellone sono saliti: del 3% circa, quantifica Pagliarani. "I prezzi sono lievemente aumentati. Purtroppo l'economia e i costi aumentano e anche sul balneare bisogna aumentare qualcosina". Ma rimane l'ottimismo per la stagione: "Le prenotazioni sono tantissime, a differenza di altri anni, quando questo mercato si muoveva un po' all'ultimo. Noi al Tiki Bagno 26 abbiamo già l'80% dei posti prenotati per luglio e agosto".

Dal Bagnino d'Italia ad Alice, che con il suo carretto "Ice Vibes" gira Marina Centro, dal bagno 8 al bagno 30. Per Alice sarà una stagione super: "Nei primi weekend ho notato più gente del solito, lo noto anche dal fatto che ho più lavoro. C'è da dire che fare meglio dell'anno scorso non è difficile. È stato un anno nero il 2025". Antonio Morisco, l'uomo dei "Mosconi" del bagno 18, conferma l'ottimismo, parlando di un Maggio ricco di visitatori, non solo nella sua parte conclusiva grazie al traino dei concerti di Vasco Rossi e Achille Lauro. Se il meteo dovesse continuare a essere favorevole e il trend delle prenotazioni confermato, la Riviera potrebbe vivere una delle migliori partenze degli ultimi anni.