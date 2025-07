Rimini, i principi della costituzione centro tematico de “La Costituzione ieri, oggi, domani”

L'Unione delle Camere Penali sceglie il Palacongressi di Rimini per il suo nono Open Day

Venerdì 13 (14:30-18:30) e Sabato 14 Giugno 2025 (09:30-18:15) si terrà l'evento pubblico “La Costituzione ieri, oggi, domani” presso il Palacongressi di Rimini. Anche quest’anno, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha scelto Rimini per ospitare il proprio nono Open Day, nel corso del quale si discuterà, in particolare, degli imperituri principi e valori liberali espressi dalla nostra Carta fondamentale, "da riaffermare e difendere - si spiega in una nota - nell’ottica di un diritto penale minimo, razionale e non demagogico, di un

processo penale giusto, garantista e non insensibilmente efficentista, di una pena ispirata

al senso di umanità e di un equilibrato rapporto tra potere legislativo e giudiziario".

Nel corso della due giorni, dedicata anche alle idee dei penalisti italiani per la riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio, si alterneranno molti workshop tematici degli Osservatori e delle Commissioni dell’Unione (tra cui quello tenuto dall’Avv. Alessandro Sarti

del foro di Rimini, su scienza, processo e intelligenza artificiale) e tanti interventi dei giovani penalisti italiani. Numerosi gli ospiti e i relatori illustri che prenderanno la parola, in particolare: Francesco Petrelli (Presidente Ucpi), Glauco Giostra, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Beniamino Migliucci ed Eugenio Raùl Zaffaroni, assicurando l’elevato profilo e l’indubbio interesse dei dibattiti. In occasione dell’evento verranno altresì assegnati il premio Giornalismo e informazione giudiziaria ‘Massimo Bordin’ a Ermes Antonucci e il premio In difesa della dignità e della speranza dei detenuti ‘Riccardo Polidoro’ a Rita Bernardini.