Rimini, i tifosi della Curva Est protestano: "Troppo caro il biglietto per Santarcangelo"

"Non possiamo accettare questa speculazione", scrivono sui social

Domenica (13 settembre) il Rimini sarà impegnato al Mazzola di Santarcangelo, nel derby valevole per la terza giornata del girone B di Eccellenza. Sono 750 i biglietti messi a disposizione della società clementina, a favore dei tifosi biancorossi, ma il prezzo fa storcere il naso ai tifosi della Curva Est, che sui social parlano di "inaccettabile speculazione che fa diventare il biglietto per una partita di Eccellenza al pari di uno di Lega Pro o Serie B".

"La richiesta di pagare 16 euro in Eccellenza per una tribunetta di tre gradoni o un prato, lo stesso costo della tribuna centrale coperta, è una richiesta inaccettabile e la rispediamo al mittente", scrivono gli ultras biancorossi, che chiedono di trovare una soluzione "affinché il costo del biglietto non superi i 10 euro". Ma prima di essa, l'invito è a a non acquistare il biglietto. La Curva Est motiva così: "Si tratta della prima trasferta, non possiamo permettere che questo sia il normale trattamento che ci riservano le società ospitanti, ed è responsabilità di tutti cercare di cambiare questa situazione".

Infine un invito: "Diamo a tutta la tifoseria appuntamento domenica a Santarcangelo, alle ore 14 fuori dal settore ospiti, con l'obiettivo di ottenere il biglietto d'ingresso al prezzo giusto di 10 euro, come peraltro costa per gli ospiti a Rimini".