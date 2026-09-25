Rimini, il campo da basket per una domenica cambia sport e dà spazio al baseball

Domenica 27 settembre torna al Rimini Beach Court di piazzale Kennedy la festa del baseball a 5

Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 17, il Rimini Beach Court di piazzale Kennedy ospita la sesta edizione de “Il Baseball al Centro”. La giornata di sport e divertimento sul lungomare è organizzata dall'A.S.D. Junior Rimini Baseball Softball. Il cuore della manifestazione è il torneo provinciale di baseball a 5, aperto alle società sportive di baseball e softball e alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Il Baseball5 è una disciplina riconosciuta a livello internazionale dalla World Baseball Softball Confederation (WBSC). È una versione veloce, semplice e dinamica del baseball, adatta a ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Si gioca in due squadre da cinque giocatori, su un campo quadrato di 21 metri. Non servono mazza né guanto: basta una piccola palla di gomma, colpita a mani nude. Non c'è il lanciatore: è il battitore a mettere in gioco la palla, poi deve correre e completare il giro delle quattro basi per segnare un punto. La formula del torneo sarà definita al termine delle iscrizioni, in base al numero delle squadre partecipanti. Accanto al torneo ci saranno un'area dimostrativa e uno spazio gioco con gonfiabile per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, pensati per far provare il baseball anche a chi non lo conosce. Sarà presente anche un punto ristoro. Per partecipare al torneo serve modulo di tesseramento per la copertura assicurativa. Il modulo sarà disponibile all'ingresso, oppure si può chiedere via e-mail nei giorni precedenti.