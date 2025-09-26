Rimini, il canile apre le sue porte: c'è anche il mercatino solidale

L'open day sarà dedicato a Zoe, una cagnolina che ha saputo sopravvivere a un destino avverso

Domani (sabato 27 settembre) il Canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini ospiterà una giornata speciale dedicata a “Zoe”, la piccola cagnolina che ha conquistato il cuore di tutti con la sua straordinaria forza di volontà.

La storia di Zoe è quella di una lotta coraggiosa contro un destino che sembrava segnato. Trovata vagante nelle campagne riminesi, ha dovuto affrontare una battaglia durissima per la vita: un forasacco entrato dal naso le aveva attraversato un polmone, fermandosi vicino alla colonna vertebrale e causando una grave infezione che l'aveva resa paraplegica. Dopo settimane di cure intensive e un lungo ricovero, Zoe è riuscita miracolosamente a riconquistare la mobilità. Oggi cammina ancora con qualche incertezza, ma i progressi sono costanti e la speranza di un pieno recupero è concreta. Ora aspetta solo una famiglia che sappia accogliere il suo spirito indomabile.

L'evento di domani, dalle 9.30 alle 15.30, offrirà ai cittadini l'opportunità di conoscere da vicino il mondo del canile attraverso visite guidate della struttura e incontri con volontari ed educatori cinofili. Il cuore della giornata sarà il mercatino di beneficenza organizzato in collaborazione con l'associazione We Community, dove sarà possibile acquistare abiti usati sapendo che l'intero ricavato sarà destinato alle costose cure veterinarie di Zoe. I cittadini potranno contribuire donando vestiti usati in buono stato per ampliare l'offerta del mercatino solidale. L'iniziativa rappresenta anche un'occasione preziosa per promuovere le adozioni degli altri ospiti a quattro zampe del canile, frutto del lavoro quotidiano e appassionato degli operatori e volontari della struttura "Stefano Cerni"