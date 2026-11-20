Dibattito sul commercio Rimini, il commercio "soffre": l'assessore Magrini, "non è colpa dei parcheggi mancanti"

"La crisi è strutturale in tutta Italia"

La crisi del commercio è strutturale in tutta Italia, non riconducibile alle singole scelte urbanistiche e alla carenza dei parcheggi. Lo ha riferito l'assessore Juri Magrini in consiglio comunale, sul tema all'ordine del giorno: sostegno all'iniziativa di legge recante "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. Magrini ha premesso la piena adesione dell'amministrazione al documento presentato da Confesercenti Nazionale per tutelare i negozi di prossimità: "Il presidente della Confcommercio nazionale, Sangalli, ricordava come dal 2012 al 2025 in Italia siano andate perse 156.000 attività commerciali. Sono numeri che lo stesso presidente di Ascom ha fornito promuovendo una analoga campagna di sensibilizzazione a favore delle attività di vicinato". Magrini è quindi entrato nel merito del confronto politico, con alcune considerazioni sulle scelte dell'amministrazione e sulle critiche dell'opposizione: "Il problema dunque non lascia fuori alcun paese o città ma costante di ogni paese o città è la lettura, polemica, delle cause a seconda che si sieda sui banchi della maggioranza o dell'opposizione di quel Comune. Da ogni parte, Ferrara, Roma, Catania, Milano, Venezia, Rimini per spiegare la contrazione del numero dei negozi nei centri storici viene indicata la scarsità dei parcheggi. Guardate sul web: è una motivazione che ricorre ad ogni latitudine".

Per l'amministrazione comunale il problema "è più complesso della semplice mancanza di parcheggi o della estensione delle Zone a Traffico Limitato o delle Isole pedonali. È una situazione che riguarda tutte le città italiane. Anche perché vorrei fornire alcuni numeri: nel nostro centro storico, considerando soltanto il perimetro dell'hub urbana, ci sono circa 900 attività commerciali. Nello stesso perimetro abbiamo circa 3.000 posti auto. Se facciamo un conto molto semplice, significa che ci sono più di tre posti auto per ogni attività commerciale. Naturalmente, quei posti auto non servono soltanto alle attività commerciali, ma questi sono i numeri". Le cause sono quindi diverse: "Il cambiamento delle abitudini di consumo, con il boom delle vendite online, negli ultimi dieci anni aumentate del +187%. La sostenibilità economica, con costi fissi elevati, margini sempre più ridotti, concorrenza delle grandi superfici e difficoltà nel ricambio generazionale".

Infine, l'amministrazione ha sottolineato le iniziative messe in campo per sostenere il commercio locale, in particolare quella relativa agli hub urbani: "Grazie a una legge regionale siamo stati tra i primi a definire gli hub urbani e ci siamo classificati al primo posto nella graduatoria della Regione Emilia-Romagna per l’assegnazione dei contributi".