Danni da maltempo: albero cade davanti al Caffè Pascucci. Oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco

Due gli interventi significativi a causa di cadute di alberi

Nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 21 agosto) su Rimini si è abbattuto un forte temporale, con grandine e intense raffiche divento. Fino a oggi, sono stati 62 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Oltre a quello caduto su un'abitazione di via Pallotta a Viserba, un altro albero si è schiantato a causa del vento, davanti al Caffè Pascucci, in viale Amerigo Vespucci. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, tagliando l'albero, crollato sotto le raffiche che hanno sfiorato i 100 km/h. La situazione meteo è migliorata in mattinata, le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per decine di richieste in coda.



