Rimini, il mare diventa esperienza tra cultura e lifestyle: ecco la nuova campagna di VisitRimini

Una campagna nazionale e internazionale per raccontare un territorio in trasformazione continua

Oggi il mare di Rimini non è più soltanto il protagonista esclusivo della vacanza balneare, ma è diventato un ingrediente trasversale, capace di arricchire esperienze diverse e sempre più contemporanee. Negli anni, la città ha saputo evolvere il proprio rapporto con la costa, trasformando il mare in uno scenario dinamico, capace di dialogare con cultura, gastronomia, benessere, lifestyle e intrattenimento. Non più solo spiaggia e ombrelloni, ma un ecosistema di esperienze che trovano nel mare un elemento distintivo, quasi “magico”.

È il caso della ristorazione d’eccellenza, ad esempio, dove il panorama marino diventa parte integrante dell’esperienza: una cena gourmet vista mare, firmata da grandi chef, si trasforma in un momento immersivo che unisce gusto, paesaggio ed emozione. Così come accade per eventi culturali sulla spiaggia, percorsi wellness all’alba, attività sportive o itinerari tra porto, darsena ed entroterra.

La Bandiera Blu rappresenta quindi molto più di un riconoscimento ambientale: è il simbolo di una nuova narrazione. Una Rimini che continua a innovarsi, capace di reinterpretare la propria identità storica e di proporre il mare come leva creativa per attrarre pubblici diversi, in tutte le stagioni.

“Il mare resta il nostro DNA, ma oggi è anche il nostro linguaggio più contemporaneo” è il concept che guida la nuova comunicazione promossa da VisitRimini, con l’obiettivo di valorizzare la trasformazione della destinazione e rafforzarne l’attrattività verso pubblici diversi, italiani e internazionali.

Per celebrare il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu, VisitRimini ha ideato una campagna video che porterà il nuovo racconto della destinazione nei principali punti di transito italiani, dalla capitale alla rete autostradale, fino alla televisione nazionale e ai social media.

La campagna accompagna il nuovo racconto del mare di Rimini: non più solo simbolo della vacanza balneare tradizionale, ma elemento centrale di esperienze che uniscono benessere, cultura, lifestyle, gastronomia, sport ed eventi. Un mare che diventa sfondo e protagonista di una città in continua evoluzione.

Il video della campagna “Rimini: vivila come ti senti davvero” è protagonista dal 18 maggio sugli impianti di Grandi Stazioni a Roma, nelle stazioni di Termini e Tiburtina, per due settimane. Dal 24 maggio la campagna approderà anche sulla rete autostradale nazionale, sempre per due settimane, intercettando il grande pubblico in viaggio. Parallelamente, è in partenza anche la pianificazione televisiva su La7 e La7Cinema, on air dal 24 maggio per due settimane con numerosi passaggi in prime time. A supporto della campagna, VisitRimini attiverà inoltre una strategia social dedicata, con contenuti pensati per amplificare il nuovo posizionamento della destinazione. Il video della campagna è disponibile nelle versioni da 15 e 30 secondi sul canale YouTube ufficiale di VisitRimini al link: .

La campagna rappresenta anche un ulteriore passo nell’attività di promozione e valorizzazione della destinazione portata avanti da VisitRimini, impegnata nello sviluppo di un’offerta turistica sempre più esperienziale, sostenibile e accessibile durante tutto l’anno.

Rimini guarda avanti, con la consapevolezza delle proprie radici e la volontà di costruire un’offerta sempre più ampia, sostenibile e sorprendente.